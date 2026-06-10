Lo raptaron de una fiesta, lo mataron y lo quemaron: crimen de Wilmer Ramos en Santa Bárbara

Una familia llora la partida de Wilmer Ramos, un hombre que amaba a sus seres queridos y que perdió la vida de forma lamentable en el municipio de Trinidad, Santa Bárbara.
Desde el pasado 7 de junio, en redes sociales circularon fotografías del joven de 36 años, a quien sus familiares reportaron como desaparecido y buscaban con esperanza de que regresara a casa.
Lo que se conoce es que la víctima se encontraba departiendo con sus amistades en una fiesta patronal, cuando varios hombres se lo llevaron.
Testigos relatan que desconocidos lo interceptaron y lo privaron de su libertad en el lugar, y desde ese momento su familia no volvió a saber nada de él.
Se presume que los hechos ocurrieron el sábado 6 de junio, ya que sus familiares iniciaron la búsqueda desde el 7 de junio. Este 10 de junio finalmente se reportó el hallazgo de su cuerpo.
Información preliminar indica que la víctima fue trasladada hasta el barrio Las Delicias, donde habría sido torturada, posteriormente le quitaron la vida y luego incendiaron su cuerpo.
Medios locales han informado que en el lugar donde fue hallado el cuerpo se encontraron rastros de gasolina. El cadáver fue localizado en una zona de zacatal.
“¡Hermanito, vuelve a casa!”, “Que Dios te cuide y te cubra”, eran algunos de los mensajes que se compartían en redes sociales con la esperanza de encontrarlo con vida.
Su hermana, al conocer la noticia del hallazgo, comenzó a publicar recuerdos familiares junto a Wilmer Ramos en sus redes sociales.
Miembros de la Policía Nacional llegaron al lugar del crimen para acordonar la escena. El cuerpo fue hallado la noche del 9 de junio.