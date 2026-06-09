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¿De qué delitos acusan a Daniel Meraz señalado de asesinar a la enfermera Elvia Gómez?

Daniel Antonio Meraz Cáceres enfrenta un proceso judicial tras ser señalado por la muerte de su pareja sentimental, Elvia Mercedes Gómez

  • Actualizado: 09 de junio de 2026 a las 21:17
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El caso de asesinato de Elvia Gómez mantiene la atención de miles de personas y esté martes 9 de junio dio un nuevo giro luego de que el Ministerio Público confirmara avances importantes en el proceso judicial contra Daniel Antonio Meraz Cáceres.

 Foto: Redes sociales
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Tras varios días de investigaciones, recopilación de evidencias y la entrega voluntaria de Meraz; fiscales y agentes de investigación formalizaron una acción penal contra el principal sospechoso en la muerte de la enfermera Elvia Mercedes Gómez.

 Foto: Redes sociales
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La decisión de las autoridades llega después de una serie de diligencias encaminadas a esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento de la profesional de la salud en el municipio de San Manuel, departamento de Cortés.

 Foto: Redes sociales
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Aunque desde el inicio del caso las autoridades habían mantenido reserva sobre algunos detalles de la investigación, este martes se confirmó oficialmente el delito por el cual la Fiscalía busca procesar al imputado.

 Foto: Héctor Paz/ EL HERALDO
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La Fiscalía Especial Contra la Vida presentó un requerimiento fiscal por el delito de femicidio agravado contra Daniel Antonio Meraz Cáceres, a quien considera el principal sospechoso de haber causado la muerte de quien era su pareja sentimental, Elvia Mercedes Gómez.

 Foto: Héctor Paz/ EL HERALDO
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Según explicó el portavoz del Ministerio Público, Elvis Guzmán, los equipos de investigación lograron reunir suficientes indicios y elementos probatorios que respaldan la acusación presentada ante los tribunales competentes.

 Foto: Captura de video
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De acuerdo con las autoridades, las diligencias fueron desarrolladas conjuntamente entre fiscales y agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes trabajaron en la recolección de evidencia relacionada con el caso.

 Foto: Héctor Paz/ EL HERALDO
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El Ministerio Público sostiene que la información obtenida durante la investigación permite vincular al sospechoso con el crimen, razón por la cual se decidió avanzar con la acción penal correspondiente. "Hay suficientes elementos e indicios de que él cometió este hecho: darle muerte a su pareja sentimental", señaló el portavoz de la institución.

 Foto: Opsa
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Ahora el proceso entra en una nueva etapa judicial. La audiencia de declaración de imputado está programada para realizarse en los juzgados de Villanueva, Cortés, donde la Fiscalía expondrá los elementos que sustentan la acusación.

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Durante esa comparecencia, los fiscales también solicitarán que se dicte la medida de detención judicial contra Meraz Cáceres mientras continúan las investigaciones y se desarrollan las siguientes fases del proceso.

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Asimismo, el Ministerio Público anunció que pedirá que el imputado sea trasladado al centro penal de El Progreso, en el departamento de Yoro, donde permanecería bajo custodia mientras se resuelve su situación legal.

 Foto: Captura de video
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Con la presentación formal de la acusación, el expediente queda ahora en manos del juzgado competente, que deberá analizar la solicitud fiscal y determinar las medidas cautelares que se aplicarán mientras avanza el proceso.

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