Matan a pareja en su vivienda en Santa Bárbara: "Dios perdone a los que hicieron esto"

Según el reporte preliminar, las víctimas fueron identificadas como Mirena Rivera , de 34 años de edad, y Álex López , de 50.

Santa Bárbara, Honduras.- La madrugada de este domingo 5 de julio, una pareja fue asesinada a disparos al interior de su vivienda, ubicada en el barrio Las Delicias, en el municipio de Trinidad , departamento de Santa Bárbara.

El informe indica que hombres desconocidos y armados ingresaron a la casa de las víctimas y sin mediar palabras comenzaron a dispararles. Producto del ataque armado, un menor edad también resultó herido de bala.

Agentes de la Policía Nacional que llegaron a la zona tras ser alertados acordonaron la escena del crimen e iniciaron indagaciones del crimen.

De momento se desconoce por qué le quitaron la vida a esta pareja. Tampoco se conoce el paradero de los hechores, quienes huyeron tras cometer el crimen.

La muerte de la pareja ha dejado devastada a su familia, amistades y demás seres queridos. "Dios perdone a las personas que hicieron esto, mi hermano no se metía con nadie", manifestó uno de sus familiares en redes.

Se espera que las autoridades brinden mayores detalles sobre este hecho violento que ha conmocionado a los pobladores de Trinidad.