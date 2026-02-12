Identifican a pareja encontrada sin vida en la carretera CA-13

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre y una mujer fueron encontrados asesinados la mañana de ayer miércoles 11 de febrero en la orilla de la carretera CA-13, en el tramo que conecta los municipios de El Progreso, Yoro y Tela, Atlántida.

El hallazgo se produjo entre la maleza, en las cercanías del desvío conocido como La Quebradita y la colonia Núñez. Personas que transitaban por la zona se percataron que los dos cuerpos estaban tirados y alertaron a las autoridades a través de una llamada al Sistema Nacional de Emergencia (SNE-911).

Las víctimas fueron identificadas como José Darío Caballero Zelaya y Sobeyda Rodríguez. Informes preliminares indican que las víctimas fueron acribilladas en la madrugada de ayer y los cuerpos presentaban múltiples heridas producidas por impactos de bala.