Encuentran sin vida a un hombre y una mujer a la orilla de la CA-13

Yoro, Honduras.– Los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer fueron encontrados este día a un costado de la carretera CA-13, en el tramo que conecta los municipios de El Progreso y Tela.

El hallazgo se produjo entre la maleza, en las cercanías del Desvío conocido como La Quebradita. Personas que transitaban por la zona alertaron a las autoridades tras percatarse de la presencia de los cadáveres.