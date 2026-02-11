Encuentran sin vida a un hombre y una mujer a la orilla de la CA-13

Yoro, Honduras.– Los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer fueron encontrados este día a un costado de la carretera CA-13, en el tramo que conecta los municipios de El Progreso y Tela.
El hallazgo se produjo entre la maleza, en las cercanías del Desvío conocido como La Quebradita. Personas que transitaban por la zona alertaron a las autoridades tras percatarse de la presencia de los cadáveres.
Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas y se desconocen las circunstancias en que ocurrieron las muertes. La escena fue acordonada para preservar posibles indicios que permitan esclarecer el caso.
Personal de Medicina Forense realizó el reconocimiento legal y el levantamiento de los cuerpos, los cuales fueron trasladados a la morgue correspondiente, donde se espera que sean identificados por familiares.
Las investigaciones continúan para determinar lo sucedido y dar con los responsables de este hecho violento.