Encuentran sin vida a un hombre y una mujer a la orilla de la CA-13

Los cuerpos fueron localizados entre la maleza, en el sector de La Quebradita, entre El Progreso y Tela; hasta ahora no han sido identificados

  • Actualizado: 11 de febrero de 2026 a las 10:04
Los elementos de la Policía Nacional confirmaron el hallazgo del hecho violento.

 Foto: Cortesía.

Yoro, Honduras.– Los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer fueron encontrados este día a un costado de la carretera CA-13, en el tramo que conecta los municipios de El Progreso y Tela.

El hallazgo se produjo entre la maleza, en las cercanías del Desvío conocido como La Quebradita. Personas que transitaban por la zona alertaron a las autoridades tras percatarse de la presencia de los cadáveres.

Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas y se desconocen las circunstancias en que ocurrieron las muertes. La escena fue acordonada para preservar posibles indicios que permitan esclarecer el caso.

Personal de Medicina Forense realizó el reconocimiento legal y el levantamiento de los cuerpos, los cuales fueron trasladados a la morgue correspondiente, donde se espera que sean identificados por familiares.

Las investigaciones continúan para determinar lo sucedido y dar con los responsables de este hecho violento.

