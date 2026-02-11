Intensifican operativos en elpara frenar extorsiones en el transporte público

Las acciones forman parte de un plan de intervención que se desarrolla en distintos puntos estratégicos de la capital, con especial énfasis en zonas de alto tránsito vehicular y rutas del transporte urbano. En cada jornada participan decenas de efectivos, quienes realizan inspecciones dentro de las unidades y en las principales paradas.

Tegucigalpa, Honduras.– Un amplio despliegue de agentes policiales se mantiene activo en el bulevar Suyapa , donde la Fuerza de Seguridad al Transporte Público (FSTP), junto con la Policía Nacional, ejecuta operativos orientados a prevenir hechos delictivos que afectan a pasajeros y conductores.

Como parte del procedimiento, los uniformados abordan los autobuses y verifican la identidad de los pasajeros mediante sistemas digitales que permiten constatar en tiempo real si existen órdenes de captura pendientes o antecedentes relacionados con actividades ilícitas, principalmente el delito de extorsión. En caso de detectar alguna irregularidad, se procederá conforme a la ley.

El operativo inicia desde tempranas horas de la mañana y se extiende durante el día, con presencia constante en puntos considerados de mayor incidencia delictiva.



Las autoridades señalaron que estas medidas buscan disuadir la comisión de delitos y fortalecer la percepción de seguridad entre quienes utilizan diariamente el transporte público.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

Asimismo, reiteraron que los controles continuarán de forma permanente como parte de la estrategia para reducir la criminalidad en uno de los sectores más vulnerables del país.