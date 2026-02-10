  1. Inicio
¿Quiénes ya no podrán obtener su licencia de conducir en EE UU por nueva disposición?

La medida se ha comenzado a implementar en la Florida y desde el presente mes de febrero muchos latinos han comenzado a ser afectados

  • Actualizado: 10 de febrero de 2026 a las 11:13
Florida, EE UU.- En Estados Unidos se han comenzado a gestar cambios en el proceso de otorgamiento de licencias de conducir y los cambios afectarían a la comunidad migrante.

Las modificaciones se han registrado en el estado de Florida y obedece al proceso de obtención de la licencia en las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado.

Desde inicios de febrero, Florida implementó una modificación que abarca a las personas que buscan su licencia por primera vez y quienes aspiran con renovar su permiso de conducir.

La nueva disposición establece que quienes no puedan comprender las consignas en inglés no aprobarán el examen y, en consecuencia, no podrán obtener ni renovar su licencia para conducir legalmente.

Esto afecta a residentes latinos, inmigrantes y adultos mayores que, pese a vivir hace años en Florida, no comprenden el inglés.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) precisó que se elimina en su totalidad los exámenes en español y la posibilidad de utilizar intérpretes durante la evaluación.

La aplicación de la norma será en todo el estado de Florida y entró en vigencia desde el presente mes de febrero.

Las autoridades precisaron que la nueva medida es para reforzar la seguridad vial y asegurar que todos los conductores estén debidamente habilitados y capacitados.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

