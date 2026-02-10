¿Quiénes ya no podrán obtener su licencia de conducir en EE UU por nueva disposición?

Florida, EE UU.- En Estados Unidos se han comenzado a gestar cambios en el proceso de otorgamiento de licencias de conducir y los cambios afectarían a la comunidad migrante. Las modificaciones se han registrado en el estado de Florida y obedece al proceso de obtención de la licencia en las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado.

Desde inicios de febrero, Florida implementó una modificación que abarca a las personas que buscan su licencia por primera vez y quienes aspiran con renovar su permiso de conducir. La nueva disposición establece que quienes no puedan comprender las consignas en inglés no aprobarán el examen y, en consecuencia, no podrán obtener ni renovar su licencia para conducir legalmente. Esto afecta a residentes latinos, inmigrantes y adultos mayores que, pese a vivir hace años en Florida, no comprenden el inglés.