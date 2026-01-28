¿Puedo programar citas en consulados de Honduras en EE UU tras cambio de gobierno?

Tegucigalpa, Honduras.- El 27 de enero tomó posesión un nuevo gobierno en Honduras, el conservador Nasry Asfura inició su mandato tras ganar las elecciones en noviembre de 2025 al liberal Salvador Nasralla. Con los cambios de administración se dan permutas en el personal desde las autoridades hasta colaboradores y eso puede llegar a detener las operaciones de ciertas áreas de instituciones estatales.

¿Qué pasa con los consulados de Honduras en Estados Unidos? ¿Se pueden solicitar citas o hay que esperar nuevas designaciones? La respuesta es que sí se pueden agendar citas y los consulados continúan funcionando con normalidad, aunque se prevé que haya remoción de cónsules en los próximos días. Hay varias vías, una de ellas es ingresando al siguiente enlace de citas consulares de la Cancillería de Honduras. También puedes abocarte a cada uno de los consulados en EE UU y solicitar más información. Las páginas de redes sociales de los consulados se encuentran disponibles y algo que han informado la mayoría, recientemente, es el cierre temporal por las bajas temperaturas que se registran en territorio estadounidense.

A continuación te dejaremos el listado de consulados de Honduras en EE UU, dirección y el contacto.

Direcciones y teléfonos de los consulados de Honduras en Estados Unidos

Consulado de Honduras en Nueva York: 255 W 36St, New York, NY, United States, 10018 - Contacto; +1 646-921-4129 Consulado de Honduras en Los Ángeles: 3550 Wilshire Blvd, Suite 916, Los Ángeles, CA, United States, 90010 - Contacto; +1 470-751-9077 Consulado de Honduras en San Francisco: 500 12th st suite 330, Oakland, CA, United States, 94607 - Contacto; +1 510-338-3010 Consulado de Honduras en Nueva Orleans: 1250 Poydras St. Suite #100 , New Orleans, LA, United States, 70113 - Contacto; +1 504-264-7185 Consulado de Honduras en Houston: 9800 Centre Prkwy , Houston, TX, United States, 77036 - Contacto; +1 470-751-9077 Consulado de Honduras en Chicago: 812 W Van Buren St, 101, Chicago, IL, United States, 60607 - +1 773-340-8485

Consulado de Honduras en Miami: 777 northwest 72 avenue Suite 3318, Miami, FL, United States, 33166 - Contacto; +1 470-751-9077 Consulado de Honduras en Tampa: 4023 N Armenia Ave, Tampa, FL, United States, 33607 - Contacto; +1 813-374-0144 Consulado de Honduras en Atlanta: 6735 Peachtree Insdustrial Blvd.suite 150, Atlanta, GA, United States, 30360 - Contacto; +1 470-679-1285 Consulado de Honduras en Dallas: 2520 W Irving Blvd, Ste 300, Irving, TX, United States, 75061 Consulado de Honduras en Charlotte: 5727 N Sharon Amity suite “A”, Charlotte, NC, United States, 28215 - +1 704-345-5085 Consulado de Honduras en Washington: 1990 M St. NW, Washington D.C., DC, United States, 20036 - Contacto; +1 202-733-1702

Consulado de Honduras en Seattle: 18000 72nd Ave S Suite 180, Kent, WA, United States, 98032