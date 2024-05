Green Card en Estados Unidos: requisitos y pasos para solicitarla

7. Verifique el estatus de su caso: Puede verificar el estatus de su Formulario I-485 puede hacerlo en línea o llamando al Centro de Contacto de USCIS al 800-375-5283. Para personas con discapacidades: (TTY) 800-767-1833.

Sobre la documentación que debes presentar para solicitar la Green Card, puede cambiar dependiendo de la solicitud que se haga, pero la mayoría de los casos debes presentar los siguientes:

-Dos fotografías tipo pasaporte.

-Una copia de un documento de identidad con fotografía emitido por el gobierno.

-Una copia de su certificado de nacimiento (si no está disponible o no existe, proporcione otra evidencia aceptable de nacimiento, como registros eclesiásticos, escolares o médicos, y prueba de que no existe o no está disponible, si corresponde)

-Documentos de inspección y admisión, o de inspección y permiso de ingreso (a menos que solicite ajustes bajo INA 245(i)).

-Documentación de la categoría de inmigrante que va a solicitar.

-Formulario I-864, Declaración Jurada de Patrocinio Económico (si es requerida).

-Registros policiales y judiciales certificados de todos los cargos criminales, arrestos o condenas, independientemente de la disposición final (si corresponde).

-Formulario I-601, Exención de Inadmisibilidad (si corresponde).

-Formulario I-212, Solicitud de Permiso para Volver a Solicitar Admisión a Estados Unidos Después de Deportación o Remoción (si corresponde).

-Documentación sobre el estatus de visitante de intercambio J-1 y J-2 (Formulario I-612, si corresponde).

-Formulario I-508, Petición de Renuncia a Ciertos Derechos, Privilegios, Exenciones e Inmunidades Diplomáticas (si corresponde).

-Formulario I-566, Registro Interinstitucional de Solicitudes: Autorización de Empleo para Dependiente de A, G u OTAN o Cambio /Ajuste de Estatus al/desde estatus A, G u OTAN (solo si tiene estatus de no inmigrante A, G u OTAN)