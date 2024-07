¿Hello Kitty es una niña inglesa o es un gato? Esto dijeron sus creadores

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El mítico personaje de Hello Kitty ha sido de los más conocidos de todos los tiempos gracias a su peculiar diseño y vestuarios, y si pensabas que esta auténtica imagen corresponde a un gato, podrías estar equivocado.

¿Acaso Hello Kitty es una niña inglesa? Pues según la multinacional japonesa Sanrio, aunque el público no lo acepte, el personaje es una niña, no un gato.

Así lo confirmó la antropóloga y experta Christine Reiko Yano, quien fue la encargada de diseñar la exposición del 40 aniversario del personaje.

“Es una de las correcciones que Sanrio hizo de mis textos. Hello Kitty no es una gata. Es un personaje de dibujos. Es una niña. Es una amiga. Pero no es una gata”, contó Reiko.

“Nunca ha sido dibujada a cuatro patas. Camina y se sienta como una persona. Tiene una mascota que sí es un gato, y se llama Charmmy Kitty”, agregó.