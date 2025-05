El compromiso del Partido Liberal con Honduras es realmente grande. No solo el que se debe o ya se tiene, sino el que implica dar respuesta a los enormes desafíos que una realidad tan cruel para las mayorías implica. Hay que atender la demanda urgente de unidad. Caminar en la misma dirección, a partir de la Convención partidaria a celebrarse el 25 de mayo en San Pedro Sula. Solo con buenas intenciones y declaraciones, esa unidad no sería construida. Aunque los dirigentes máximos lo saben, siempre les será positivo conocer lo que la militancia espera: que establezcan un diálogo permanente, uno directo y transparente. Sin dobleces. Deben honrar la confianza del liberalismo, y hacer lo propio para captar la del electorado independiente y nuevos votantes en las elecciones generales del 30 de noviembre próximo. Que reafirmen su convicción y premura por la unidad partidaria. Que se comprometan. Es anhelo para la militancia -y en general para la ciudadanía- que exigimos una unidad real, programática, y no solo electoral. La percepción de actitudes divisionistas debe borrarse, al interior. Pero con mayor determinación se debe estar unido para rechazar los intentos externos, ajenos al partido Liberal, que son los más empeñados en lograr la fracturación partidaria. Los problemas por lo general surgen producto de la comunicación inadecuada. Y este es el caso. Malos entendidos, resabios, intrigas, en vez de construir puentes que faciliten la comunicación productiva. La estrategia electoral debe ser inclusiva, sin que ello represente quebrantamientos de la ley ni de la ética. Nada que aleje más de la credibilidad que es urgente recuperar y traducir en votos. Ello motivará mayor participación de militantes y simpatizantes. El ímpetu alcanzado con la llegada de Salvador Nasralla y Jorge Cálix debe mantenerse y, para ello, el abrir espacios por el diálogo y la promoción de nuestros principios, es fundamental. El triunfo está a la vista. Alcanzarlo depende de nuestros dirigentes.