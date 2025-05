Motagua pega primero en semifinal de ida an Real España con gol de Carlos Mejía

Min. 74 - Tarjeta amarilla para Daniel Aparicio luego de una mano que cortó el ataque de Auzmendi, aunque no fue nada intencional porque las llevaba conforme al reglamento.

Min. 84 - Fuerte entrada de Cristopher Meléndez sobre César Romero, el árbitro no sanciona falta y le da el balón a los de Motagua.

Min. 90+1 - Doble falta con Jhow Benavídez que salía en velocidad en un contragolpe y el árbitro Said Martínez no sanciona nada.

Min. 53 - Falta de Ever Alvarado sobre Carlos Mejía que se perfilaba para ingresar al área y Said Martínez lo amonesta.

Min. 58 - Se detiene el partido, queda afectado Carlos Mejía tras choque con Ever Alvarado, el defensor del Real España luego recibió entrada de Marcelo Santos y se fue al suelo.

Min. 65 - Otro cambio del Real España, ingresa Roberto Osorto, se retira Ever Alvarado, quien estaba amonestado.

Min. 31 - Tarjeta amarilla para Rodrigo Auzmendi por fuerte entrada por la espalda sobre Ever Alvarado.

Min. 45 - Real España llega por la banda derecha, Jack Jean-Baptiste suelta derechazo, Licona vuela y con la punta de los dedos la desvía, al final el árbitro no sancionó el tiro de esquina.

Min. 27 - Se salva el Motagua. Darixon Vuelto ingresa al área por la banda izquierda hace el rezago y Carlos Mejía la manda arriba porque al momento de patear le llegó la marca y lo incomodó.

Min. 26 - Motagua pide penal luego de un tiro de esquina y Rodrigo Auzmendi se lanzó por un forcejeo con Devron García.

Min. 24 - Peligroso ataque en contragolpe del Real España que inició con Darixon Vuelto, pasando el medio campo se la filtró a Franklin Flores que al llegar al área buscó portería, pero el balón se fue por arriba.

Min. 20 - Tiro de esquina de Motagua que ejecutó Rodrigo Gómez, se la colocó a Rodrigo Auzmendi que se soltó de la marca de Devron García y logró cabecer, el balón pasó cerca.

Min. 17 - Said Martínez amonesta al defensor Cristopher Meléndez luego de una fuerte falta sobre Jack Jean-Baptiste, no le gustó al jugador del Motagua por lo que reclamó y el árbitro no lo perdona.