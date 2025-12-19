Así puede seguir en tiempo real el escrutinio especial de las elecciones en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) puso en marcha el escrutinio especial y habilitó su plataforma para que la ciudadanía dé seguimiento a los resultados preliminares del conteo de votos a nivel nacional y departamental.
El proceso se desarrolla tras varios días sin actualizaciones públicas y luego del acuerdo político para revisar actas con inconsistencias.
La revisión comenzó el jueves -18 de diciembre- en el Centro Logístico Electoral (CLE), ubicado en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde representantes de los partidos políticos ingresaron desde las 3:30 de la tarde para participar en el procedimiento. El escrutinio arranca con la verificación de 2,794 actas que presentan errores de digitación o inconsistencias numéricas.
Cada partido político acreditó hasta 150 personas, organizadas en dos turnos de 12 horas, para observar y participar en la revisión voto por voto. El proceso podría involucrar más de 500 mil sufragios y se desarrolla bajo la supervisión directa del CNE, con presencia de observadores nacionales e internacionales.
La contienda presidencial la disputan cinco candidatos: Salvador Nasralla, por el Partido Liberal; Nasry Asfura, por el Partido Nacional; Rixi Moncada, por el partido Libertad y Refundación (Libre); Nelson Ávila, por el Partido Innovación y Unidad (PINU-SD); y Mario Rivera, por el Partido Democracia Cristiana (DC).
¿Cómo seguir los resultados desde el celular?
Paso 1: Ingrese al sitio oficial del CNE en www.cne.hn y diríjase al apartado "Resultados electorales generales 2025". "Haga clic en “Consulta aquí".
Paso 2: La plataforma mostrará automáticamente los resultados a nivel nacional. Para ver el detalle por departamento, seleccione la opción "Departamento" y elija el de su interés.
Según la actualización de este viernes 19 de diciembre a las 6:40 a. m., con el 99.81 % de las actas escrutadas, Nasry Asfura encabeza la votación con 1,322,141 votos. Le sigue Salvador Nasralla con 1,289,071 sufragios, una diferencia de 33,070 votos. Rixi Moncada suma 629,050 votos, ubicándose en un tercer lugar distante.
¿Qué es el escrutinio especial?
La Ley Electoral establece que el escrutinio especial consiste en la revisión de actas y urnas con errores, inconsistencias o irregularidades.
Esta fase permite corregir sumatorias, incorporar votos no contabilizados y, en casos extremos, anular actas cuando los vicios no pueden subsanarse, con el objetivo de garantizar la transparencia y la legitimidad de los resultados finales.