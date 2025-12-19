Así puede seguir en tiempo real el escrutinio especial de las elecciones en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) puso en marcha el escrutinio especial y habilitó su plataforma para que la ciudadanía dé seguimiento a los resultados preliminares del conteo de votos a nivel nacional y departamental.

El proceso se desarrolla tras varios días sin actualizaciones públicas y luego del acuerdo político para revisar actas con inconsistencias.

La revisión comenzó el jueves -18 de diciembre- en el Centro Logístico Electoral (CLE), ubicado en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde representantes de los partidos políticos ingresaron desde las 3:30 de la tarde para participar en el procedimiento. El escrutinio arranca con la verificación de 2,794 actas que presentan errores de digitación o inconsistencias numéricas.

Cada partido político acreditó hasta 150 personas, organizadas en dos turnos de 12 horas, para observar y participar en la revisión voto por voto. El proceso podría involucrar más de 500 mil sufragios y se desarrolla bajo la supervisión directa del CNE, con presencia de observadores nacionales e internacionales.

La contienda presidencial la disputan cinco candidatos: Salvador Nasralla, por el Partido Liberal; Nasry Asfura, por el Partido Nacional; Rixi Moncada, por el partido Libertad y Refundación (Libre); Nelson Ávila, por el Partido Innovación y Unidad (PINU-SD); y Mario Rivera, por el Partido Democracia Cristiana (DC).