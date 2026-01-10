Redondo arrasa en las encuestas... pero como el peor y el villano

DOS. No se puede quejar el Redondo, en las encuestas de El Heraldo, se llevó dos “galardones”: “El villano del año” y el “peor funcionario del año”. Congratulations...

AVISA. A los orates de Libre que siguen soñando con anular las elecciones y darle golpe al nuevo gobierno -sin que siquiera se haya instalado- se les avisa que el general Valerio no es Roosevelt y que la nueva cúpula está clara sobre el mandato del 272 constitucional respecto a su misión de garantizar la alternancia en el poder.

PIES. Las nuevas Fuerzas Armadas -confirman desde allá arriba los mismos que sacaron del pelo a Maduro y señora de su búnker- garantizan el traspaso de poderes en Honduras, con o sin transición por parte del gobierno de Xiomara, así es que, señores, ya dejen de elucubrar y pongan los pies sobre la tierra.

RASEL. Para más Rasel le manda a decir al Redondo y, por extensión, a su amigo Mel Zelaya, que ya paren de fregadera y acepten que más del 80 por ciento de la “people” los mandó al carajo. ¡Vaya, hombre!

MAMO. En cualquier país serio, menos aquí, el criminal del Redondo estaría en el mamo con todo y sus secuaces -incluido su patrón- por la intentona golpista de antenoche contra la declaratoria del CNE.

CAPTURAR. Reaparece el arrastrado de Roosevelt y califica como un “disparate” la petición del Congreso de los autoconvocados de capturar al Redondo. El que nace para servil...

CAPOTE. En el TJE terminaron de batear a Jorge Aldana y declararon inadmisibles sus impugnaciones contra la elección del alcalde de Tegucigalpa. Te fuiste, Juan Diego. Les metiste capote.

UNIDOS. Aquel de Le Vote y otras hierbas, juraban y perjuraban que ni unidos Juan Diego y Eliseo le harían cosquillas a Aldana, y que barrería con más del 50 por ciento. Para que vean. Y esto que tuvo medios corporativos, a su completo servicio, además del Ocho y el de su comandante.

COLOCHA. ¡Eureka! Reapareció la colocha en la protesta frente a la embajada imperial, exigiendo la liberación de Maduro, junto a Rafael “anarquía”. Ja...je...ji...jo...ju...

JOH. Saludes les deja JOH a sus amigos, los políticos, y avisa que se retira de esas canchas para dedicarse exclusivamente a su familia y recuperar el tiempo perdido.PERSA. La teocracia persa que tiene las coronas en el lomo, con esa nueva revolución -a la inversa- así como cuando el ayatola Ruhollah Jomeiní depuso -a control remoto- al Sha Mohammad Reza Pahlevi en 1979. ¿Otra victoria de Trump?