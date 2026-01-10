Victoria supera a Real España y se corona campeón del torneo de reservas de Honduras

El gran protagonista de la noche fue Juan Carlos García, quien marcó los dos goles del compromiso en el segundo tiempo y encaminó el triunfo del Victoria.

La Jaiba Brava celebró así su primera corona en este certamen, logro que además llegó en su primera final, consolidando una campaña memorable para el conjunto 'jaibo'.

La Ceiba, Honduras .- El Club Deportivo Victoria escribió una página histórica al consagrarse campeón del torneo de reservas, tras imponerse 2-0 a Real España en la gran final disputada en el estadio Ceibeño.

Con una actuación contundente y efectiva, el atacante inclinó la balanza desde temprano, dejando sin reacción a una Real España que no logró recomponerse en el complemento.

Con este resultado, el marcador global de la serie finalizó 3-1 a favor del Victoria, reflejando la superioridad mostrada por la Jaiba a lo largo de la final.

El equipo ceibeño supo manejar la ventaja obtenida en el partido de ida y remató la obra ante su gente, celebrando un título largamente esperado.

Para Real España, la derrota significó quedarse con apenas tres títulos en la historia del torneo de reservas y extender una sequía que se arrastra desde el año 2019. La Máquina volvió a quedarse a las puertas del campeonato, incapaz de cortar una racha negativa que ya suma varias temporadas.

En el banquillo, Elvin López fue uno de los grandes artífices del éxito del Victoria, imponiéndose en el duelo táctico ante Mauro Reyes.

El trabajo del cuerpo técnico y el compromiso del plantel permitieron a la Jaiba Brava levantar un trofeo histórico y proyectar con ilusión el futuro de sus divisiones menores.

Los últimos campeones del torneo de reservas de Honduras han sido el Vida, Real España, Marathón, Honduras Progreso, Marathón, Olimpia, UPNFM, Olancho, Olimpia y Olancho en el 2025.