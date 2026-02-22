¿Quién era “El Mencho”? Historial del narco más buscado por Estados Unidos

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, murió este domingo 22 de febrero durante un operativo del Ejército Mexicano en el municipio de Tapalpa, Jalisco, en México, según diversos reportes oficiales y fuentes de seguridad. El capo era considerado uno de los criminales más buscados en México y Estados Unidos.
La incursión militar se desarrolló en una zona identificada como bastión estratégico del CJNG. Tras el despliegue de fuerzas federales, se registraron enfrentamientos y bloqueos en vías de comunicación de Jalisco y estados vecinos.
Autoridades indicaron que la operación tenía como objetivo neutralizar al máximo líder de la organización criminal.
Nemesio Oseguera Cervantes, conocido también como “El Señor de los Gallos”, nació en Michoacán y migró a Estados Unidos en la década de 1980.
En 1994 fue sentenciado por una corte de California a cuatro años de prisión por tráfico de heroína. Tras cumplir condena, fue deportado a México.
De regreso en el país, ingresó a la policía municipal de Jalisco; sin embargo, posteriormente se integró al Cártel del Milenio, bajo el mando de Ignacio “Nacho” Coronel, operador del Cártel de Sinaloa y tío de Emma Coronel, la esposa del "Chapo" Guzmán.
Tras la fragmentación de ese grupo, cofundó el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que en pocos años expandió su presencia en gran parte del territorio mexicano.
Bajo su liderazgo, el CJNG fue señalado por autoridades mexicanas y estadounidenses como una de las estructuras criminales más violentas, vinculada al tráfico de fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia Estados Unidos, así como a homicidios, extorsiones y lavado de dinero.
Desde 2017, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó múltiples acusaciones en su contra por conspiración para distribuir sustancias controladas y uso de armas de fuego en actividades de narcotráfico.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura, una de las cifras más altas para un líder del narcotráfico.
En 2012 fue detenido en Jalisco, pero recuperó su libertad poco después por orden judicial, lo que permitió la consolidación y expansión internacional del CJNG. Además, en 2020, su hijo Rubén Oseguera González fue extraditado a Estados Unidos.
El CJNG amplió su influencia más allá del narcotráfico, incursionando en sectores como agricultura, construcción y control de aduanas, lo que le facilitó el ingreso de precursores químicos por puertos estratégicos del Pacífico mexicano. También fue señalado por prácticas sistemáticas de extorsión a pequeños y medianos negocios en el occidente del país.
Con la muerte de “El Mencho”, autoridades mantienen operativos en la región ante posibles reacciones del grupo criminal. Hasta el momento, no se han detallado cifras oficiales sobre detenidos adicionales ni bajas colaterales.