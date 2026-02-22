Influencers asesinados y su vínculo con el CJNG: la sombra criminal tras la caída de El Mencho

El crecimiento del Cartel Jalisco Nueva Generación coincidió con la expansión de plataformas digitales donde algunos influencers comenzaron a mostrar estilos de vida asociados al lujo extremo, armas, vehículos de alta gama y presuntas conexiones con integrantes del narco. Conozca quiénes son los influencers que murieron, presuntamente, a manos de este cartel que lideraba El Mencho.
Esta exposición pública terminó convirtiendo a varios creadores de contenido en blancos dentro de disputas criminales o ajustes de cuentas.
'El Pirata de Culiacán'
Uno de los casos más famosos fue el deceso de un joven llamado Juan Luis Laguna Rosales, conocido como 'El Pirata de Culiacán', quien se hizo de popularidad gracias a las redes sociales por su sentido del humor, así como los señalamientos que lanzaba sobre el presunto poderío que tenía en las calles.
En un video grabado bajo los efectos del alcohol, pronunció una frase directa y ofensiva contra el líder del CJNG: "A mí el Mencho me pela la ve...".
Valeria Márquez
La influencer mexicana Valeria Márquez fue una de las figuras digitales cuyo asesinato generó amplio impacto mediático. La joven era conocida por compartir contenido relacionado con moda y estilo de vida, pero su nombre comenzó a circular en investigaciones y versiones periodísticas que señalaban presuntos vínculos sentimentales con integrantes del CJNG.
Su muerte violenta puso en evidencia los riesgos que enfrentan creadores digitales cuando su imagen pública queda asociada —confirmada o no— con estructuras criminales.
Kevin Kaletry
Otro caso que estremeció al mundo digital fue el del influencer Kevin Kaletry, quien fue asesinado a tiros durante una conferencia de prensa en Ciudad de México. El ataque ocurrió frente a cámaras y periodistas, evidenciando el nivel de exposición y vulnerabilidad que pueden enfrentar figuras públicas vinculadas al entretenimiento y redes sociales.
Tras el crimen, surgieron versiones que apuntaban a posibles conexiones indirectas con personajes ligados al crimen organizado, aunque las investigaciones continuaron abiertas.
“El Pinky”
El creador de contenido conocido como El Pinky, popular por sus videos en redes sociales, también figura entre los influencers asesinados en medio de la violencia que rodea a grupos criminales. Su contenido mostraba frecuentemente fiestas, vehículos y ambientes relacionados con presuntos integrantes del narcotráfico.
Autoridades señalaron que este tipo de exposición puede interpretarse como apoyo o cercanía a organizaciones criminales, aumentando significativamente el riesgo para quienes aparecen en ese entorno.
La caída de “El Mencho”
El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes durante un operativo federal marcó uno de los golpes más significativos contra el CJNG. Sin embargo, analistas advierten que la fragmentación del cartel podría provocar nuevas luchas internas por el control de rutas y territorios.
Este escenario incrementa el riesgo para figuras públicas asociadas, directa o indirectamente, con miembros del narcotráfico.