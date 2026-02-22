  1. Inicio
El Mencho y la MS-13: así operaba el Cartel Jalisco Nueva Generación en Honduras

Según investigaciones, el CJNG se alió a la Mara Salvatrucha en Honduras para ser el enlace y mover grandes cantidades de droga hacia los Estados Unidos

  • Actualizado: 22 de febrero de 2026 a las 15:10
El Mencho y la MS-13: así operaba el Cartel Jalisco Nueva Generación en Honduras
1 de 12

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, durante un operativo en conjunto entre México y Estados Unidos ha revelado los tentáculos que tenía el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que llegaron hasta a Honduras.

Foto: Archivo El Heraldo
2 de 12

Trabajos de inteligencia en Honduras indican que el CJNG domina el tráfico de drogas en Honduras con destino a Estados Unidos a través de alianzas con organizaciones criminales como la Mara Salvatrucha (MS-13).

Foto: Archivo El Heraldo
3 de 12

Según las investigaciones, el cartel liderado por El Mencho adoptó la estrategia de no llamar la atención, por lo que se reflejaba una baja incidencia de muertes por crimen organizado y ausencia de crímenes de alto impacto.

Foto: EFE
4 de 12

Por lo que el cartel evitaba involucrarse directamente en actividades delictivas, por lo que se aliaron con la Mara Salvatrucha.

Foto: EFE
5 de 12

Se presume que CJNG tiene en Honduras lugares estratégicos para la producción de coca, como en el departamento de Colón, donde poseen gasolineras, agropecuarias, ferreterías y otros negocios que distribuyen estas materias primas.

Foto: Archivo El Heraldo
6 de 12

El pasado 4 de febrero, el Ministerio Público decomisó armas y drogas a la MS-13. Según las pesquisas, las armas ingresaron recientemente al país y habrían sido enviadas por el cartel liderado por El Mencho.

Foto: X/ Policía Militar
7 de 12

El decomiso realizado en diferentes allanamientos fue de 25 millones de lempiras en drogas, además de un arsenal de alto poder.

Foto: X/ Policía Militar
8 de 12

Las investigaciones indican que el corredor utilizado por el cartel mexicano para transportar la droga es por la vía marítima en el Atlántico y lo hacen con la ayuda de la Mara Salvatrucha.

 Foto: Archivo El Heraldo
9 de 12

La droga entra por Gracias a Dios y sigue su paso por Colón, Atlántida y en Cortés hasta llegar a la frontera de Corinto en Omoa, luego es llevada hacia Guatemala.

 Foto: Archivo El Heraldo
10 de 12

Bajo el liderazgo de El Mencho, el CJNG se expandió rápidamente hasta tener presencia en buena parte del territorio mexicano y consolidar rutas internacionales para el tráfico de metanfetaminas y fentanilo hacia Estados Unidos.

 Foto: EFE
11 de 12

La Mara Salvatrucha es una de las organizaciones criminales con mayor influencia en Honduras. En los últimos años han decomisado grandes cargamentos de drogas.

Foto: Archivo El Heraldo
12 de 12

El Mencho fue abatido durante un operativo federal en el municipio de Tapalpa, Jalisco, generando un clima de violencia en la región con distintos bloqueos de avenidas y quema de vehículos y negocios. El abatimiento de Oseguera Cervantes representa uno de los golpes más relevantes contra el narcotráfico en los últimos años en México.

Foto: Redes sociales
