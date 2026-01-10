Foro de Madrid acusa a Libre de intentar alterar el orden democrático en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-El Foro de Madrid acusa al partido Libertad y Refundación (Libre) de promover acciones orientadas a alterar el orden democrático en Honduras, a través de lo que califican como un “golpe de Estado técnico”, en el contexto de recientes decisiones políticas y electorales en el país.

Según el Foro de Madrid, estas acciones se estarían ejecutando tras medidas adoptadas por la administración del presidente estadounidense Donald Trump contra estructuras del narcotráfico en Venezuela. En ese marco, el organismo sostiene que actores regionales como el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla habrían activado a sus aliados políticos en Honduras, señalando directamente al expresidente Manuel Zelaya.

El pronunciamiento asegura que, bajo el argumento de una supuesta “revisión de actas”, el oficialismo impulsa una maniobra para desconocer los resultados electorales que favorecieron a la oposición.

Esta acción viene dirigida desde el Congreso Nacional por su presidente, Luis Redondo, y cuenta con el respaldo de la presidenta Xiomara Castro.