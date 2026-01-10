Foro de Madrid acusa a Libre de intentar alterar el orden democrático en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-El Foro de Madrid acusa al partido Libertad y Refundación (Libre) de promover acciones orientadas a alterar el orden democrático en Honduras, a través de lo que califican como un “golpe de Estado técnico”, en el contexto de recientes decisiones políticas y electorales en el país.
Según el Foro de Madrid, estas acciones se estarían ejecutando tras medidas adoptadas por la administración del presidente estadounidense Donald Trump contra estructuras del narcotráfico en Venezuela. En ese marco, el organismo sostiene que actores regionales como el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla habrían activado a sus aliados políticos en Honduras, señalando directamente al expresidente Manuel Zelaya.
El pronunciamiento asegura que, bajo el argumento de una supuesta “revisión de actas”, el oficialismo impulsa una maniobra para desconocer los resultados electorales que favorecieron a la oposición.
Esta acción viene dirigida desde el Congreso Nacional por su presidente, Luis Redondo, y cuenta con el respaldo de la presidenta Xiomara Castro.
Asimismo, el Foro de Madrid afirma que el objetivo de estas acciones sería imponer en el poder a la candidata oficialista Rixi Moncada, a quien vinculan políticamente con el gobierno de Nicolás Maduro y con Cuba. El organismo califica esta maniobra como un intento de asegurar impunidad y controlar el aparato estatal.
En su declaración, el Foro de Madrid advierte que la designación de un gobernante distinto al que consideran ganador legítimo tendría como finalidad convertir a Honduras en un “santuario” para estructuras del narcotráfico y actores criminales internacionales, similares a los que —según afirman— operan en Venezuela.
El Foro de Madrid hizo un llamado a la sociedad hondureña a no permitir, según su postura, que sectores del oficialismo y sus aliados políticos entreguen la soberanía nacional al crimen organizado internacional, reiterando su preocupación por el rumbo democrático del país.