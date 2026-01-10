Olimpia confirma su quinta baja de cara al Clausura 2026; tenía tres años en el club melenudo

Tegucigalpa, Honduras.- El Olimpia recientemente se coronó como bicampeón de la Liga Nacional de Honduras derrotando en la gran final al Marathón por el torneo Apertura 2025-2026. De esta forma el León se adjudicó su título número 40 de la historia y de pasó igualó al Saprissa como los dos más ganadores de Centroamérica.

Con la corona en manos, el entrenador uruguayo Eduardo Espinel comienza a moldear a la plantilla, misma que ya presentaba cuatro bajas oficiales. Kevin "Choloma" López y José García salieron antes de iniciar la liguilla, posteriormente se informó que Dereck Moncada fichó con Necaxa y se irá a préstamo al Internacional de Colombia.