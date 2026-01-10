Olimpia confirma su quinta baja de cara al Clausura 2026; tenía tres años en el club melenudo

Tegucigalpa, Honduras.- El Olimpia recientemente se coronó como bicampeón de la Liga Nacional de Honduras derrotando en la gran final al Marathón por el torneo Apertura 2025-2026.
De esta forma el León se adjudicó su título número 40 de la historia y de pasó igualó al Saprissa como los dos más ganadores de Centroamérica.
Con la corona en manos, el entrenador uruguayo Eduardo Espinel comienza a moldear a la plantilla, misma que ya presentaba cuatro bajas oficiales.
Kevin "Choloma" López y José García salieron antes de iniciar la liguilla, posteriormente se informó que Dereck Moncada fichó con Necaxa y se irá a préstamo al Internacional de Colombia.
Luego de ganar la copa el pasado 7 de enero en Tegucigalpa el Olimpia dio a conocer que el mediocampista uruguayo Marcos Montiel no renovó y se marchó del club.
Y este sábado 10 de enero Olimpia volvió a lanzar otro comunicado donde dio a conocer la baja de Edwin Solani, a quien se le venció su contrato.
"Solano llegó al Club Olimpia Deportivo en enero de 2023 y, desde entonces, se caracterizó por su entrega, profesionalismo y compromiso con los colores del Rey de Copas. Durante su etapa en el club fue parte del plantel que conquistó cinco títulos de Liga Nacional, incluyendo el histórico campeonato invicto del Torneo Apertura 2023, así como la clasificación a las Semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf 2025", citó el club.
De momento el Olimpia tiene las altas de los jóvenes: José Raúl García y Félix García, quienes regresan del préstamo procedentes de Lobos UPNFM. Además del volante Moisés Rodríguez, dado de baja por Génesis PN.