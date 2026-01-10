Asistente técnico de Alajuelense deja mensaje sobre posible fichaje de Jorge Álvarez

San José, Costa Rica.- Pasan los días y más crece el nombre de Jorge Álvarez como fichaje de la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica vigente tricampeón de la Copa Centroamericana y del campeonato local. Jorge Álvarez estuvo lesionado en la recta final del campeonato de la Liga Nacional en Honduras y volvió a los juegos decisivos, terminó siendo titular en la gran final contra Marathón alzando la copa 40.

La Liga Deportiva Alajuelense no se queda de brazos cruzados luego de alcanzar sus dos grande objetivos y además de competir a lo grande en la Concacaf Champions League. Uno de los refuerzos que tienen en la órbita es el mediocampista hondureño Jorge Álvarez, quien tiene contrato con Olimpia. Se ha mencionado alrededor de 500,000 dólares por su ficha.