Keyrol Figueroa salva a Liverpool al anotar doblete ante el Norwich

Los 'Reds' visitaron a los 'Canarios' y entre los 11 titulares no se vio el nombre del atacante catracho, empezó viendo el juego desde el banquillo de suplentes.

San Pedro Sula, Honduras .- El delantero hondureño Keyrol Figueroa se luce en Inglaterra al marcar dos tantos en pocos minutos que tuvo acción con el Liverpool sub-21 ante el Norwich.

El Norwich se empezó a dar a respetar en su casa al ponerse arriba en el marcador en los primeros minutos del juego, pero el empate se dio rápido, cinco minutos después.

Se fueron al descanso con ese empate y cuando inició la etapa del complemento se volvieron a poner arriba a los 'Auriverdes' y fue el momento en el que se vino la oportunidad para Figueroa.

Keyrol no desaprovechó los minutos y al 82 se hizo presente en el marcador para darle empate al Liverpool en la visita al Norwich.

Cuando parecía que todo terminaba con un empate 2-2 volvió a decir presente el hondureño Figueroa justo al 90+4 para definir el marcador 2-3 a favor del Liverpool y así escalar en la tabla.

El delantero catracho Keyrol Figueroa con estos dos tantos ante el Norwich llegó nueve goles anotados en diez partidos disputados en esta temporada, mismas jornadas hasta el momento.

El próximo compromiso del Liverpool Sub-21 será de local ante el Arsenal este sábado 17 de enero donde se espera que Figueroa siga sumando minutos y goles. Los 'reds' están en la posición 14 de 29 equipos con 13 puntos, nueve menos que el Ipswidh Town que es el líder con misma cantidad de partidos (10).