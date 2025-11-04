Madre de Keyrol: En lista con primer equipo de Liverpool, jugar con Honduras y fichaje de Keyvan

Arne Slot, técnico del Liverpool, puso por primera vez en la lista del primer equipo de los poderosos Reds el nombre de un chico de 19 años llamado Keyrol, hijo de la leyenda de la Selección de Honduras, Maynor Figueroa, quien también tuvo el honor de jugar en la Premier League con el Wigan y Hull City.

San Pedro Sula, Honduras. - El teléfono móvil de Sandra y Maynor recibió el martes 28 de octubre un mensaje por WhatsApp que les aceleraría el corazón. Era una noticia que habían estado esperando con mucho anhelo; Keyrol escribió un texto corto pero suficiente para detenerles el mundo por un momento: "Estaré en Anfield mañana, familia".

Entre el corre y corre diario de tener hijos deportistas, Sandra Norales, madre y representante de Keyrol y Keyvan Figueroa , nos revela en esta entrevista con Diario El Heraldo, muchos detalles de este momento de ensueño que también pone a Honduras en el radar mundial y también contesta a la pregunta del millón: ¿jugarán finalmente para la Selección catracha?

Pero esa no sería la única noticia que inflaría el pecho de la familia Figueroa durante esa última semana de octubre. Apenas un dúa después que Keyrol fuera uniformado por el Liverpool en la Carabao Cup, su hermano menor, de apenas 14 años, estaba siendo fichado por el Burnley, también equipo de la Premier de Inglaterra.

Un técnico africano, amigo de nosotros que lo conocíamos desde hace mucho, se sorprendió al ver su evolución, su altura, y lo mucho que había progresado. A partir de ahí él y Maynor empezaron a trabajar fuerte con él para ese momento. Keyvan tenía más o menos unos 4 meses entrenando en Mánchester Rose, en un grupo de Sub-18.

Cuando volvió a Inglaterra empezó a jugar con equipos burocráticos, School Boys que es el equipo escolar de la ciudad (selección de los mejores jugadores de las escuelas) allí suelen siempre observar scout, pero fue cuando ingresó a entrenar en la academia “Coach ID in Mercury Talent'.

Sandra, quien además de mamá y esposa, es agente FIFA, representando a sus hijos y preparando un proyecto de agencia para ayudar a más jóvenes talentos, mantiene la puerta abierta, recalcando que la decisión final es de sus hijos.

Ya había pasado por academias como Liverpool, Stockport y Manchester United, pero tras tanto movimiento decidimos enfocarnos. Cuando surgió la opción del Burnley, me llaman y lo invitan al club en agosto, pero no fue hasta hace unas 3 semanas que acordamos ir a las pruebas y se dio el fichaje.

¿Qué otras opciones reales había en la mesa y por qué se decidieron por el Burnley?

Tuvo oportunidades concretas con Manchester City, Stockport, West Bromwich y les interesó mucho a Bolton. El Burnley ofrecía un entorno más directo y con oportunidades inmediatas. Ya conocía a algunos que también son amigos en los entrenos. Keyvan eligió por convicción: era donde se sentía feliz y podía desarrollarse. Él está determinado y es bueno identificar esas señales de los hijos.

¿Cuál es la posición que más maneja Keyvan y dónde lo están usando?

Keyvan es un jugador muy versátil. Puede desempeñarse como defensa izquierdo, defensa derecho, central, ya lo hizo como delantero, pero su posición natural —y donde más disfruta— es como defensor. En el Burnley jugará así, como su papá, tiene una virtud de jugar muy bien bajo niveles de presión.

¿Cómo es el contrato de un chico de 14 años con un equipo de la Premier League y qué tipo de cláusulas existen?

A esa edad no se firma un contrato profesional, sino un acuerdo formativo y educativo regulado por la FA. Esto consiste en estudio, football, un desarollo deportivo educativo integral, nutrición, etc... A partir de los 16 años entra a la fase de Scholarship full time, donde combina estudios con fútbol a tiempo completo. Nutrición y preparación para la vida independiente y profesional.

Una semana de ensueño para la familia Figueroa-Norales. ¿Se imaginaron que se podían dar estas dos grandes noticias al mismo tiempo?

Nunca lo imaginamos así. En un mismo día, Keyvan jugó un partido impresionante, y esa misma mañana, Keyrol nos había enviado un mensaje diciendo: “Estaré en Anfield mañana, familia”. Estábamos en el gimnasio, solo dije: “Gracias Dios, se lo merece.” Y al día siguiente, el miércoles, cuando íbamos camino al partido de Keyrol, recibimos la llamada por Keyvan con la noticia también, no podíamos estar más alegres, esto rara vez sucede, y menos a los 14 años ¿cómo no estar alegres?, esto te demuestra que vale la pena luchar y perseverar siempre.

¿Cómo fue ese momento en el estadio cuando lo vio entrar con el resto de jugadores del primer equipo?

Único, memorable. No todos tienen la oportunidad de vivir eso. Keyrol no solo está marcando un momento importante para él y su familia, representa a muchos hondureños que seguro desearon verlo alli algún día. Ese día simplemente será histórico para los hondureños. Desde 2015 no ha habido otro hondureño en los estadios ingleses... así que es una inyección de motivación para él.

Lamentablemente no jugó y el equipo fue eliminado. ¿Cómo fue el final del partido y qué hablaron con Keyrol?

El resultado no cambia lo que ese momento representó para él, para nosotros y para muchos en Honduras. Al final del partido, Keyrol tocó el césped, yo le digo es el símbolo de 'volveremos pronto', agradeció a Dios. Lo abrazamos y lo felicitamos al final del partido porque sabíamos que había vivido algo grande, es el significado del proceso que hemos tenido, simplemente lo logramos.

¿Cómo tomaron ustedes y el propio Keyrol no aparecer en la lista del Mundial Sub-20 con Estados Unidos?

La verdad no nos enfocamos en lo que no pudo ser, simple. Siempre les digo a mis hijos: siguiente página y continuemos. Es mejor que estas cosas pasen ahora, porque te enseñan que en el fútbol hay que estar en preparación contínua. No hay que llorar por lo que no fue, sino mirar al frente y buscar la solución. Les repito mucho eso: “ok estes es el problema ajá y ¿dónde está la solución? Ahí. Pues vamos... Cada proceso enseña algo, y para nosotros, lo más importante fue seguir enfocados en su crecimiento y que se sientas felices el resto puede volver algún día.

¿Ha cambiado algo sobre la decisión de Keyrol por jugar con la Selección de Honduras o es algo lejano?

Nada está cerrado aquí, ojalá todos puedan ver estas experiencias de categorías menores, etapas de formación a diferentes niveles, y medirte de qué estás hecho. Te preparas mejor para cuando venga la absoluta, y es claro que el amor por Honduras siempre estará en esta familia al 200 % digan lo que digan por allí. Sería un orgullo enorme algún día que lo haga, pero es su decisión por ahora y se le respeta. Yo no descarto que un día diga “quiero hacerlo”. Sería un sueño verlo en un Mundial.

¿Keyvan ha hablado alguna vez sobre qué país quiere representar?

No hemos hablado de eso, Keyvan es rigioso como decimos en Honduras. Que vaya a jugar donde sea en las categorías menores y que agarre experiencias, vivencias, historias qué contar, que juegue, gane trofeos, a los hijos hay que impulsarles que se coman el mundo, que vean más allá y después ya que decidan, así que donde lo llamen, ahí estará.

Usted ha estado estudiando para convertirse en agente FIFA y poder entrar al mundo de la representación de jugadores. ¿Cómo va esa etapa?

Sí, sigo siendo agente FIFA activa y actualmente represento a ambos, Keyvan y Keyrol, claro que trabajamos juntos con Maynor como un equipo. Mi Licencia me permite operar en Inglaterra, Estados Unidos y Honduras, reprentar menores también. Por ahora mi prioridad eran mis hijos, pero muy pronto le daremos un giro muy lindo. Estos también me ha dado la apertura que muchos padres quieren que represente a sus hijos, así que estamos estructurando un proyecto de agencia muy interesante y seguro tendremos muchas cosas interesantes que contar muy pronto.