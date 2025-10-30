Otro hijo de Maynor Figueroa ficha por reconocido equipo en Europa: ¿De quién se trata?

Burnley, Reino Unido.- Keyvan Figueroa, hijo del legendario defensa hondureño Maynor Figueroa, ha fichado por la academia del Burnley de la primera división de Inglaterra. A la edad de 14 años, Keyvan da un paso importante en su carrera futbolística al incorporarse a uno de los clubes con historia del fútbol inglés. Keyvan se formó desde muy joven en las categorías inferiores de los Estados Unidos, en concreto en las filas del Houston Dynamo. Allí desarrolló su fútbol, aprendió los fundamentos y se ganó la oportunidad de dar el salto internacional.

El joven delantero, que ya ha mostrado buenas condiciones en su etapa formativa, ocupará la posición de atacante en la academia del Burnley. Con sólo 14 años, Keyvan llega con ilusión y ganas de seguir creciendo y aprovechar esta oportunidad que le brinda el club inglés. El nuevo fichaje del Burnley compartió en sus redes fotografías donde estampó su firma para unirse al conjunto inglés. Este movimiento supone un hito tanto para él como para su familia, pues Maynor Figueroa, con una destacada trayectoria profesional, ve cómo su hijo menor sigue los pasos hacia el fútbol europeo. Keyvan tendrá así la plataforma para desarrollarse en un entorno competitivo de alto nivel. La llegada al Burnley representa para Keyvan la posibilidad de formarse dentro de una estructura que combina tradición y exigencia. Su reto será adaptarse al fútbol inglés, sumar minutos en la academia y progresar paso a paso hacia rangos mayores dentro del club. Desde el club del Burnley lo reciben con los brazos abiertos, conscientes de que fichar a un talento joven como Keyvan es una apuesta de futuro. En su nueva casa, deberá trabajar duro, adaptarse al idioma, al estilo de vida y al ritmo del fútbol británico.

Asimismo, Keyvan se une a su hermano Keyrol que ya recibió su primera convocatoria oficial por el primer equipo del poderoso Liverpool de Inglaterra. Keyrol apareció entre los convocados en partido ante Crystal Palace por la Carabao Cup.

Historia del Burnley