Keyrol Figueroa reacciona tras convocatoria con el Liverpool: Lo que dijo el jugador hondureño

Liverpool, Alemania.- El joven delantero hondureño Keyrol Figueroa dio un paso importante en su prometedora carrera al recibir su primera convocatoria oficial con el Liverpool FC, uno de los clubes más grandes e históricos del fútbol de Europa. El atacante, hijo del exseleccionado nacional Maynor Figueroa, fue incluido en la plantilla de los “Reds” ante Crystal Palace por la Carabao Cup, marcando un nuevo capítulo en su proceso de crecimiento dentro del fútbol europeo.

Figueroa, quien desde muy joven forma parte de las divisiones inferiores del Liverpool, se ha destacado por su talento, velocidad y capacidad goleadora, cualidades que le han permitido escalar rápidamente en la estructura del club. Su llamado al primer equipo refleja la confianza que la institución inglesa tiene en su proyección y su potencial a futuro. A través de sus redes sociales, el futbolista de 19 años compartió en Instagram su emoción tras recibir la convocatoria. “Agradecido por estar en el banquillo. Es la primera vez en mi carrera y esto es solo el comienzo”, escribió Figueroa, dejando ver la mezcla de orgullo y motivación que lo acompaña en este momento tan especial de su trayectoria.