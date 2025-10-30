  1. Inicio
Vinicius quiere irse del Real Madrid: Revelan el gigante de Europa que busca su fichaje

La relación entre el delantero brasileño y el equipo Merengue se habría roto tras el incidente con Xabi Alonso en el clásico de España

  • 30 de octubre de 2025 a las 14:19
1 de 15

El delantero Vinicius Jr. no está contento en Real Madrid y planea marcharse del club lo antes posible. Los jeques árabes ya pusieron el ojo en él y planean ficharlo.

Fotos: Cortesía.
2 de 15

Vinicius estalló contra su entrenador Xabi Alonso en el clásico ante Barcelona ya que se enfadó por el hecho de haberlo sacado del terreno de juego en pleno segundo tiempo.
3 de 15

Xabi Alonso ha sido señalado por el vestuario del Real Madrid al extremo de que algunos jugadores están molestos por sus métodos estrictos de trabajo.
4 de 15

Como consecuencia, Vinicius analiza seriamente no seguir en el Real Madrid por su mala relación con Xabi Alonso.
5 de 15

El delantero brasileño maldijo al viento e insultó a lo lejos al entrenador español, mientras abandonaba el campo de juego y partía hacia el vestuario
6 de 15

Diario Sport de España informa de que Vinicius ahora sí medita irse del Real Madrid y fichar sorpresivamente por otro poderoso club del fútbol de Europa.
7 de 15

Cabe resaltar que el internacional brasileño pidió disculpas a la afición madridista el miércoles por su reacción al ser sustituido durante la victoria del domingo en el Clásico contra el Barcelona. Aunque, no le ofreció perdón a Xabi Alonso.
8 de 15

De acuerdo a la información de SPORT, Vinicius Junior tomó la decisión de abandonar el Real Madrid si Xabi Alonso continúa siendo el entrenador del Real Madrid la próxima temporada.
9 de 15

Al brasileño todavía le quedan dos años de contrato, que vence en 2027, por lo que el conjunto merengue podría venderlo en la proximidad.
10 de 15

Allí es cuando aparece un fuerte candidato para llevárselo: el Paris Saint-Germain.
11 de 15

Según la información del medio español, Vinicius Junior ve con buenos ojos mudarse a Francia para ser dirigido por Luis Enrique, quien sabe lo que es ganar dos veces la UEFA Champions League.
12 de 15

Sport informa que la relación entre Vini Jr. y el entrenador del Madrid, Xabi Alonso, es irreparable, lo que ha provocado que el jugador de 25 años desee marcharse este verano.
13 de 15

El contrato de Vini Jr. finaliza en 2027, lo que le otorga una posición ventajosa en las negociaciones, y la perspectiva de trabajar con Luis Enrique ha influido en su deseo de unirse al PSG .
14 de 15

El brasileño planea marcharse en junio de 2026 y el club español no podrá ponerle un precio a gusto, porque correrá el riesgo de perderlo como agente libre un año más tarde.
15 de 15

Vinicius no tendría pensado irse al fútbol de Arabia Saudita, quiere jugar en el PSG ya que su relación con Xabi está rota.
