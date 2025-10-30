Vinicius quiere irse del Real Madrid: Revelan el gigante de Europa que busca su fichaje

El delantero Vinicius Jr. no está contento en Real Madrid y planea marcharse del club lo antes posible. Los jeques árabes ya pusieron el ojo en él y planean ficharlo.
Vinicius estalló contra su entrenador Xabi Alonso en el clásico ante Barcelona ya que se enfadó por el hecho de haberlo sacado del terreno de juego en pleno segundo tiempo.
Xabi Alonso ha sido señalado por el vestuario del Real Madrid al extremo de que algunos jugadores están molestos por sus métodos estrictos de trabajo.
El delantero brasileño maldijo al viento e insultó a lo lejos al entrenador español, mientras abandonaba el campo de juego y partía hacia el vestuario
Cabe resaltar que el internacional brasileño pidió disculpas a la afición madridista el miércoles por su reacción al ser sustituido durante la victoria del domingo en el Clásico contra el Barcelona. Aunque, no le ofreció perdón a Xabi Alonso.
Allí es cuando aparece un fuerte candidato para llevárselo: el Paris Saint-Germain.
Según la información del medio español, Vinicius Junior ve con buenos ojos mudarse a Francia para ser dirigido por Luis Enrique, quien sabe lo que es ganar dos veces la UEFA Champions League.
Vinicius no tendría pensado irse al fútbol de Arabia Saudita, quiere jugar en el PSG ya que su relación con Xabi está rota.