Quién es Keyvan Figueroa, el segundo hijo de Maynor fichado por club de la Premier League

Keyvan Figueroa, el segundo hijo de Maynor Figueroa, ha sido fichado por el Burnley de la Premier League de Inglaterra. Esta es su historia y si puede llegar a jugar con Honduras o elegirá a Estados Unidos como lo ha hecho su hermano mayor, Keyrol Figueroa.
Keyvan Figueroa tiene 14 años y jugará en el equipo sub16 del Burnley Football Club, equipo que actualmente en la Premier se encuentra en la posición 16 de la tabla, de 20 equipos.
Keyvan Figueroa se desempeña como delantero y es elegible para jugar con Honduras o Estados Unidos. Keyvan se formó desde muy joven en las categorías inferiores de los Estados Unidos, en concreto en las filas del Houston Dynamo. Allí desarrolló su fútbol, aprendió los fundamentos y se ganó la oportunidad de dar el salto internacional.
El joven delantero, que ya ha mostrado buenas condiciones en su etapa formativa, ocupará la posición de atacante en la academia del Burnley. Con sólo 14 años, Keyvan llega con ilusión y ganas de seguir creciendo y aprovechar esta oportunidad que le brinda el club inglés. El nuevo fichaje del Burnley compartió en sus redes fotografías donde estampó su firma para unirse al conjunto inglés.
Este movimiento supone un hito tanto para él como para su familia, pues Maynor Figueroa, con una destacada trayectoria profesional, ve cómo su hijo menor sigue los pasos hacia el fútbol europeo. Keyvan tendrá así la plataforma para desarrollarse en un entorno competitivo de alto nivel.
La llegada al Burnley representa para Keyvan la posibilidad de formarse dentro de una estructura que combina tradición y exigencia. Su reto será adaptarse al fútbol inglés, sumar minutos en la academia y progresar paso a paso hacia rangos mayores dentro del club.
Keyvan Figueroa mide 1.84 y posee tres pasaportes: el de Estados Unidos, de Inglaterra y de Honduras; al igual que Keyrol Figueroa, quien milita en el equipo sub21 del Liverpool.
En el caso de Keyvan Figueroa, nació en Warrington, Inglaterra. Su participación como delantero en las inferiores del Houston Dynamo le han valido para seguir formándose en un equipo de Inglaterra.
Previo a su llegada al Burnley, estuvo en los últimos meses en el Stockport County FC de la tercera división de Inglaterra.
Keyrol Figueroa, el hijo mayor del excapitán de la Selección, es goleador en el Liverpool Sub21 y el 29 de octubre fue convocado por el primer equipo al duelo de la Carabao Cup vs Cristal Palace, siendo suplente en todo el juego.