Quién es Keyvan Figueroa, el segundo hijo de Maynor fichado por club de la Premier League

El joven delantero, que ya ha mostrado buenas condiciones en su etapa formativa, ocupará la posición de atacante en la academia del Burnley. Con sólo 14 años, Keyvan llega con ilusión y ganas de seguir creciendo y aprovechar esta oportunidad que le brinda el club inglés. El nuevo fichaje del Burnley compartió en sus redes fotografías donde estampó su firma para unirse al conjunto inglés.