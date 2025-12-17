Partido Nacional y Liberal reanudan diálogo para solventar crisis electoral

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, informó que este miércoles se reanudarán las conversaciones con el Partido Nacional, luego que se rompiera tras desacuerdos para iniciar el escrutinio de al menos 2,700 actas con inconsistencias. Según Espinoza, la reunión entre las dos fuerzas políticas se llevará a cabo a las 7:30 de la noche. "Vamos con mucho optimismo para encontrar los acuerdos por Honduras". "Ambos partidos tenemos una profunda vocación democrática y tenemos que resolver cualquier crisis que esté en este momento", afirmó Espinoza.

Además, aseguró que su objetivo como miembro de esta comisión especial que representa al Partido Liberal es "encontrar el camino para resolver esta crisis y dejar claro que Libre, que es una minoría, no puede imponerse sobre una mayoría que quiere paz, quiere democracia y reconciliación". Asimismo, pidió a la población hondureña no perder "la esperanza porque vamos a resolver cualquier diferencia que tengamos que resolver". Espinoza aseguró que acude con mucho optimismo a la reunión con los nacionalistas y lograr un acuerdo para que antes de Navidad se haga la declaratoria. La diputada mencionó que espera que nunca más el pueblo de Honduras vuelva a sufrir una crisis similar a la que se está viviendo en este momento, donde a 17 días de las elecciones no se conoce quién será el nuevo presidente de Honduras. El Partido Liberal es representado por Jose Alfredo Saavedra, Francisco Sabrían, Maribel Espinoza, Arístides Mejía e Iroshka Elvir. El Partido Nacional es representado por la diputada y candidata a designada presidencia, María Antonieta Mejía, por el jefe de bancada nacionalista Tomás Zambrano, entre otros.

