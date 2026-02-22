  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Menjívar enciende a la "Revo", polémica bronca del Olimpia con el árbitro y De Olivera salvó a Motagua

Estas son las mejores postales que captó EL HERALDO del clásico entre Olimpia y Motagua

  • Actualizado: 22 de febrero de 2026 a las 18:43
Menjívar enciende a la Revo, polémica bronca del Olimpia con el árbitro y De Olivera salvó a Motagua
1 de 25

Motagua se quedó con el clásico hondureño tras vencer a Olimpia 1-0. Estas son las mejores postales que dejó el partido.

Fotos: Estalín Irias y David Romero.
Menjívar enciende a la Revo, polémica bronca del Olimpia con el árbitro y De Olivera salvó a Motagua
2 de 25

Olimpia y Motagua llegaron desde tempranas horas al Nacional Chelato Uclés para enfrentarse en una nueva edición del clásico hondureño.

Menjívar enciende a la Revo, polémica bronca del Olimpia con el árbitro y De Olivera salvó a Motagua
3 de 25

La barra Ultra Fiel montó un gran show en su tradicional caminata por las calles de la capital.

Menjívar enciende a la Revo, polémica bronca del Olimpia con el árbitro y De Olivera salvó a Motagua
4 de 25

Las bellas chicas no pueden faltar para estos partidos de la Liga Nacional de Honduras. Ella se robó las miradas en el sector de silla.

Menjívar enciende a la Revo, polémica bronca del Olimpia con el árbitro y De Olivera salvó a Motagua
5 de 25

Esta hermosa aficionada del Motagua disfrutó de una rica bebida en la previa del arranque del partido.

Menjívar enciende a la Revo, polémica bronca del Olimpia con el árbitro y De Olivera salvó a Motagua
6 de 25

El estadio Nacional lució con una poca afluencia de aficionados, pese a ser domingo y en horario nocturno.

Menjívar enciende a la Revo, polémica bronca del Olimpia con el árbitro y De Olivera salvó a Motagua
7 de 25

Eduardo Espinel y Javier López, técnicos de Olimpia y Motagua, se dieron un abrazo antes del pitazo inicial.

Menjívar enciende a la Revo, polémica bronca del Olimpia con el árbitro y De Olivera salvó a Motagua
8 de 25

Este fue el 11 titular de Motagua: 22- Luis Ortiz; 35- Cristopher Meléndez, 4- Luis Vega, 34- Giancarlo Sacaza, 17- Clever Portillo; 5- Óscar Discua, 8- Denis Meléndez, 23- Alejandro Reyes, 27- Jeffryn Macías, 11- Romario Da Silva; 19- Rodrigo de Olivera.
Menjívar enciende a la Revo, polémica bronca del Olimpia con el árbitro y De Olivera salvó a Motagua
9 de 25

Así salió Olimpia: 1- Édrick Menjívar; 15- Kevin Güity, 2- Emanuel Hernández, 3- Facundo Queiroz ,31- Carlos Sánchez; 32- Agustín Mulet, 18- Raúl García, 23- Jorge Álvarez, 8- Edwin Rodríguez, 7- José Mario Pinto; 9- Jorge Benguché.
Menjívar enciende a la Revo, polémica bronca del Olimpia con el árbitro y De Olivera salvó a Motagua
10 de 25

Así fue captado parte del cuerpo técnico del actual campeón de Liga Nacional a pocos minutos de enfrentar a Motagua.

Menjívar enciende a la Revo, polémica bronca del Olimpia con el árbitro y De Olivera salvó a Motagua
11 de 25

La hermosa periodista Isabel Zambrano posó para el lente de EL HERALDO.

Menjívar enciende a la Revo, polémica bronca del Olimpia con el árbitro y De Olivera salvó a Motagua
12 de 25

El partido arrancó trabado y ambos equipos buscaron ir al frente en busca del primer gol del compromiso.

Menjívar enciende a la Revo, polémica bronca del Olimpia con el árbitro y De Olivera salvó a Motagua
13 de 25

Olimpia se salvó al minuto 25. Alejandro Reyes sacó un bombazo en diagonal, pero Édrick Menjívar voló para salvar de milagro la portería de los leones.
Menjívar enciende a la Revo, polémica bronca del Olimpia con el árbitro y De Olivera salvó a Motagua
14 de 25

Minutos más tarde, fue Benguché el que tuvo una oportunidad clara de perforar el marco rival. El atacante de Olimpia quedó solo frente al arco, sin embargo, Giancarlo Sacaza metió la pierna salvadora para evitar el tanto merengue.
Menjívar enciende a la Revo, polémica bronca del Olimpia con el árbitro y De Olivera salvó a Motagua
15 de 25

En la primera mitad se gozó de pocas ocasiones de gol y el marcador finalizó empatado 0-0.

Menjívar enciende a la Revo, polémica bronca del Olimpia con el árbitro y De Olivera salvó a Motagua
16 de 25

Para la segunda mita todo fue diferente y ambos equipos salieron con una nueva estratagia.

Menjívar enciende a la Revo, polémica bronca del Olimpia con el árbitro y De Olivera salvó a Motagua
17 de 25

Fue Motagua el primero en poner en práctica lo hablado en camerinos y rápidamente mostró otra cara.

Menjívar enciende a la Revo, polémica bronca del Olimpia con el árbitro y De Olivera salvó a Motagua
18 de 25

Rodrigo de Olivera se elevó por el cielo de Tegucigalpa y de cabeza, puso a ganar al Motagua tras un gran centro de Romario Da Silva desde la banda izquierda.
Menjívar enciende a la Revo, polémica bronca del Olimpia con el árbitro y De Olivera salvó a Motagua
19 de 25

De Olivera celebró como que estaba en un videojuego tras anotarle al Olimpia.

Menjívar enciende a la Revo, polémica bronca del Olimpia con el árbitro y De Olivera salvó a Motagua
20 de 25

Además, tuvo otra icónica celebración. Le hizo el gesto de águila a la barra de Motagua, los Revolucionarios.

Menjívar enciende a la Revo, polémica bronca del Olimpia con el árbitro y De Olivera salvó a Motagua
21 de 25

Olimpia no pudo reaccionar y el partido finalizó 0-1 a favor de Motagua.

Menjívar enciende a la Revo, polémica bronca del Olimpia con el árbitro y De Olivera salvó a Motagua
22 de 25

Al final del partido, miembros del cuerpo técnico y jugadores del Olimpia se fueron a reclamarle al árbitro Armando Castro.

Menjívar enciende a la Revo, polémica bronca del Olimpia con el árbitro y De Olivera salvó a Motagua
23 de 25

Emanuel Hernández y Espinel se fueron expulsados.
Menjívar enciende a la Revo, polémica bronca del Olimpia con el árbitro y De Olivera salvó a Motagua
24 de 25

Tristeza total en los jugadores del Olimpia tras la dolorosa derrota.

Menjívar enciende a la Revo, polémica bronca del Olimpia con el árbitro y De Olivera salvó a Motagua
25 de 25

Edrick Menjívar levantó su camiseta en señal de "burla" contra la afición de Motagua.

Cargar más fotos