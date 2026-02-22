Menjívar enciende a la "Revo", polémica bronca del Olimpia con el árbitro y De Olivera salvó a Motagua

Motagua se quedó con el clásico hondureño tras vencer a Olimpia 1-0. Estas son las mejores postales que dejó el partido.
Olimpia y Motagua llegaron desde tempranas horas al Nacional Chelato Uclés para enfrentarse en una nueva edición del clásico hondureño.
La barra Ultra Fiel montó un gran show en su tradicional caminata por las calles de la capital.
Las bellas chicas no pueden faltar para estos partidos de la Liga Nacional de Honduras. Ella se robó las miradas en el sector de silla.
Esta hermosa aficionada del Motagua disfrutó de una rica bebida en la previa del arranque del partido.
El estadio Nacional lució con una poca afluencia de aficionados, pese a ser domingo y en horario nocturno.
Eduardo Espinel y Javier López, técnicos de Olimpia y Motagua, se dieron un abrazo antes del pitazo inicial.
Este fue el 11 titular de Motagua: 22- Luis Ortiz; 35- Cristopher Meléndez, 4- Luis Vega, 34- Giancarlo Sacaza, 17- Clever Portillo; 5- Óscar Discua, 8- Denis Meléndez, 23- Alejandro Reyes, 27- Jeffryn Macías, 11- Romario Da Silva; 19- Rodrigo de Olivera.
Así salió Olimpia: 1- Édrick Menjívar; 15- Kevin Güity, 2- Emanuel Hernández, 3- Facundo Queiroz ,31- Carlos Sánchez; 32- Agustín Mulet, 18- Raúl García, 23- Jorge Álvarez, 8- Edwin Rodríguez, 7- José Mario Pinto; 9- Jorge Benguché.
Así fue captado parte del cuerpo técnico del actual campeón de Liga Nacional a pocos minutos de enfrentar a Motagua.
La hermosa periodista Isabel Zambrano posó para el lente de EL HERALDO.
El partido arrancó trabado y ambos equipos buscaron ir al frente en busca del primer gol del compromiso.
Olimpia se salvó al minuto 25. Alejandro Reyes sacó un bombazo en diagonal, pero Édrick Menjívar voló para salvar de milagro la portería de los leones.
Minutos más tarde, fue Benguché el que tuvo una oportunidad clara de perforar el marco rival. El atacante de Olimpia quedó solo frente al arco, sin embargo, Giancarlo Sacaza metió la pierna salvadora para evitar el tanto merengue.
En la primera mitad se gozó de pocas ocasiones de gol y el marcador finalizó empatado 0-0.
Para la segunda mita todo fue diferente y ambos equipos salieron con una nueva estratagia.
Fue Motagua el primero en poner en práctica lo hablado en camerinos y rápidamente mostró otra cara.
Rodrigo de Olivera se elevó por el cielo de Tegucigalpa y de cabeza, puso a ganar al Motagua tras un gran centro de Romario Da Silva desde la banda izquierda.
De Olivera celebró como que estaba en un videojuego tras anotarle al Olimpia.
Además, tuvo otra icónica celebración. Le hizo el gesto de águila a la barra de Motagua, los Revolucionarios.
Olimpia no pudo reaccionar y el partido finalizó 0-1 a favor de Motagua.
Al final del partido, miembros del cuerpo técnico y jugadores del Olimpia se fueron a reclamarle al árbitro Armando Castro.
Emanuel Hernández y Espinel se fueron expulsados.
Tristeza total en los jugadores del Olimpia tras la dolorosa derrota.
Edrick Menjívar levantó su camiseta en señal de "burla" contra la afición de Motagua.