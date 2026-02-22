Llegada de la Ultra Fiel, provocaron al Motagua y el ambiente entre jugadores

Se juega el clásico capitalino entre el Olimpia y Motagua en la cancha del estadio Nacional y la afición la ha vivido en la previa
Máxima seguridad para el clásico capitalino en el estadio Nacional de Tegucigalpa.
Las máximas autoridades de la Policía Nacional dieron indicaciones a sus dirigidos para que den el mayor orden en el clásico entre Olimpia y Motagua.
La últra Fiel llegó en gran multitud al estadio Nacional para el partido que siempre quieren ganar.
Pese a que el Olimpia llega de ser eliminados de la Copa de Campeones de la Concacaf y de carr contra el Victoria, la afición responde.
Gran cantidad de aficionados del Olimpia se vieron llegar al estadio Nacional para el partido ante el Motagua.
Motagua hizo su llegada de una manera muy tranquila, concentrados para el clásico que de ganar lo acercaría al Real España.
Un aficionado del Olimpia llegó en una motocicleta al estadio Nacional y mostraba una camisa de un hincha del Motagua, como una manera de burla.
Olimpia juega de local en este clásico contra el Motagua y por lo tanto son los responsables del espectáculo del mismo.
Los olimpistas provocaron a los del Motagua en su caminata al estadio Nacional.
Olimpia llegó concentrado al estadio Nacional, quieren el triunfo sobre el Motagua.
Olimpia sabe que no puede fallar ante Motagua, de ser así se quedarán estancados.
Ambiente familiar se veio en el estadio Nacional para el clásico entre el Olimpia y Motagua.