  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Llegada de la Ultra Fiel, provocaron al Motagua y el ambiente entre jugadores

Se juega el clásico capitalino entre el Olimpia y Motagua en la cancha del estadio Nacional y la afición la ha vivido en la previa

  • Actualizado: 22 de febrero de 2026 a las 17:44
Llegada de la Ultra Fiel, provocaron al Motagua y el ambiente entre jugadores
1 de 13

Se juega el clásico capitalino entre el Olimpia y Motagua en la cancha del estadio Nacional y la afición la ha vivido en la previa

 Fotos: Estalin Irias y David Romero
Llegada de la Ultra Fiel, provocaron al Motagua y el ambiente entre jugadores
2 de 13

Máxima seguridad para el clásico capitalino en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

Llegada de la Ultra Fiel, provocaron al Motagua y el ambiente entre jugadores
3 de 13

Las máximas autoridades de la Policía Nacional dieron indicaciones a sus dirigidos para que den el mayor orden en el clásico entre Olimpia y Motagua.
Llegada de la Ultra Fiel, provocaron al Motagua y el ambiente entre jugadores
4 de 13

La últra Fiel llegó en gran multitud al estadio Nacional para el partido que siempre quieren ganar.
Llegada de la Ultra Fiel, provocaron al Motagua y el ambiente entre jugadores
5 de 13

Pese a que el Olimpia llega de ser eliminados de la Copa de Campeones de la Concacaf y de carr contra el Victoria, la afición responde.
Llegada de la Ultra Fiel, provocaron al Motagua y el ambiente entre jugadores
6 de 13

Gran cantidad de aficionados del Olimpia se vieron llegar al estadio Nacional para el partido ante el Motagua.

Llegada de la Ultra Fiel, provocaron al Motagua y el ambiente entre jugadores
7 de 13

Motagua hizo su llegada de una manera muy tranquila, concentrados para el clásico que de ganar lo acercaría al Real España.
Llegada de la Ultra Fiel, provocaron al Motagua y el ambiente entre jugadores
8 de 13

Un aficionado del Olimpia llegó en una motocicleta al estadio Nacional y mostraba una camisa de un hincha del Motagua, como una manera de burla.
Llegada de la Ultra Fiel, provocaron al Motagua y el ambiente entre jugadores
9 de 13

Olimpia juega de local en este clásico contra el Motagua y por lo tanto son los responsables del espectáculo del mismo.
Llegada de la Ultra Fiel, provocaron al Motagua y el ambiente entre jugadores
10 de 13

Los olimpistas provocaron a los del Motagua en su caminata al estadio Nacional.
Llegada de la Ultra Fiel, provocaron al Motagua y el ambiente entre jugadores
11 de 13

Olimpia llegó concentrado al estadio Nacional, quieren el triunfo sobre el Motagua.
Llegada de la Ultra Fiel, provocaron al Motagua y el ambiente entre jugadores
12 de 13

Olimpia sabe que no puede fallar ante Motagua, de ser así se quedarán estancados.
Llegada de la Ultra Fiel, provocaron al Motagua y el ambiente entre jugadores
13 de 13

Ambiente familiar se veio en el estadio Nacional para el clásico entre el Olimpia y Motagua.
Cargar más fotos