¿Se jugarán partidos del Mundial 2026 en México tras caos por muerte de "El Mencho"?

En México se ha desatado un caos luego de que fuera abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', lo que ha provocado que Guadalajara está en fuego cruzado
La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', ha provocado un caos en Guadalajara (Jalisco) a cuatro meses del Mundial. El líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue abatido esta mañana por las fuezas federales mexicanas.
El 'Mencho' era uno de los criminales más buscados porautoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura. Primero ofrecían 10 millones de dólares y luego la suma subió hasta los 15 millones.
Su deceso desató un tremendo desconcierto en Guadalajara, ciudad que fue elegida por la FIFA como una de las sedes para albergar partidos de la Copa del Mundo y que fue tomada por el CJNG. Se reportaron bloqueos, quema de vehículos y negocios.
Desde la cuenta oficial de 'Alerta Mundial' publicaron que narcotraficantes atacaron la Guardia Nacional en Lagos, Moreno, señalando que casi todos en la base habrían perdido la vida.
El comunicador mexicano de Telediario, Carlos Jiménez, dio detalles del ataque contra el reconocido capo: "El Mencho murió mintras era trasladado a Ciudad de México (...) Fue herido de gravedad. Mientras lo traían vía aérea se murió".
"Sigo con imágenes de terror en Jalisco. El Mundial es lo menos, lo imporntaes es que es una zona sin control. Sin garantías de seguridad para su propia gente", expresó el periodista Fernando Palomo.
Y añadió: "Qué tristeza ver lo que pasa en Guadalajara". Esta situación ha generado que tanto la prensa como los aficionados especulen con la posibilidad de que México se quede sin ser sede del Mundial.
La reacción de David Faitelson tampoco se hizo esperar: "México podría ser el primer país en guerra (las cosas hay que decirlas como son) que organiza un envento masivo como un Mundial".
"El fútbol es lo de menos. La seguridad de las personas lo de más, pero, yo me pregunto: ¿Qué pasa si esto ocurre en pleno Mundial en Guadalajara?", agregó el analista de TUDN
También se pronunció al partido amistoso que tendrá el 'Tri' esta semana: "Creo que el México-Islandia del miércoles en Querétaro va a ser muy complicado de llevarlo a cabo. En estas horas, la seguridad es lo más importante".
'Gol Caracol' recuerda que la selección de Colombia eligió Guadalajara para realizar su campamento de preparación para el Mundial, donde además jugará un partido de la fase de grupos.
El periodista Antonio Nieto dio su opinión sobre todo lo ocurrido por la muerte del capo mexicano: "A unos meses del Mundial de fútbol, la orden de la FIFA y EU era limpiar la casa. Pero atacar a la cúpula del CJNG y al Mencho puede causar atomización y más violencia. ¿Creen que México debería renunciar a ser sede?".
Y Javier Alarcón, reconocido periodista de ESPN, consultó ante sus miles de seguidores: "¿Mundial en México en 109 días?
Ricardo Salinas Pliego, presidente de TZ Azteca, afirma que con este desastre "no va a alcanzar con traer a Shakira, el México vs. Portugal, es más, ni siquiera el Mundial, para tapar la ingobernabilidad. Jalisco un infierno y todo el país. ¿Y la presidenta? ¿Y Morena? Ya me acordé que protegen narcos".
Desde Argentina, el diario Olé publicó: "Alerta Mundial: Guadalajara, sede de 4 partidos, se encuentra tomada por narcos". México contra Corea del Sur y España ante Uruguay son dos duelos pactados en dicha ciudad.
"¿Habrá Mundial en México, FIFA? 109 días para que ruede el balón", se limitó a decir el reportero Odin Ciani, tras todo el caos que ha provocado la muerte de uno de los capos más buscados por Estados Unidos.
'Toño' de Valdés, periodista de TUDN, compartió que el clásico femenil entre Chivas y América tuvo que suspenderse. El partido estaba programado para hoy a las 5:00 PM en el Estadio Akron, en Guadalajara.