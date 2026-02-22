La rutina que hizo ganar el oro a Alysa Liu, la niña prodigio del patinaje

La patinadora estadounidense Alysa Liu (226.79) se quedó finalmente con el oro femenino individual de patinaje artístico en los Juegos de Milán-Cortina 2026. Así estuvo su espectacular rutina.
El podio lo completaron las japonesas Kaori Sakamoto (224.90) y Ami Nakai (219.16). Liu parecía flotar.
La niña prodigio del patinaje estadounidense, ahora con 20 años, se retiró en 2022 por la presión y decidió volver a competir bajo sus propias condiciones en 2024.
En estos juegos clavó el programa libre, con tres de sus siete saltos en la segunda mitad del ejercicio.
Liu, vigente campeona del mundo, no podía esconder su sonrisa incluso mientras patinaba.
Obtuvo su mejor puntuación de la temporada en el programa libre (150.20) y la mejor de su vida en total (226.79) para hacerse con la medalla de oro.
Es la última medalla del patinaje artístico en estos Juegos.
Todas las disciplinas tienen ya sus campeones: Estados Unidos en el evento por equipos, Laurence Fournier Beaudry y Guillaume Cizeron en danza sobre hielo.
Mikhail Shaidorov en individual masculino, Riku Miura y Ryuichi Kihara en parejas y, ahora, Alysa Liu en individual femenino.
