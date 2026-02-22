  1. Inicio
La rutina que hizo ganar el oro a Alysa Liu, la niña prodigio del patinaje

La patinadora estadounidense Alysa Liu (226.79) se quedó finalmente con el oro femenino individual de patinaje artístico en los Juegos de Milán-Cortina 2026, en un podio que completaron las japonesas Kaori Sakamoto (224.90) y Ami Nakai (219.16).

  • Actualizado: 22 de febrero de 2026 a las 14:14
La patinadora estadounidense Alysa Liu (226.79) se quedó finalmente con el oro femenino individual de patinaje artístico en los Juegos de Milán-Cortina 2026. Así estuvo su espectacular rutina.

 Foto: EFE.
El podio lo completaron las japonesas Kaori Sakamoto (224.90) y Ami Nakai (219.16). Liu parecía flotar.
La niña prodigio del patinaje estadounidense, ahora con 20 años, se retiró en 2022 por la presión y decidió volver a competir bajo sus propias condiciones en 2024.
En estos juegos clavó el programa libre, con tres de sus siete saltos en la segunda mitad del ejercicio.
Liu, vigente campeona del mundo, no podía esconder su sonrisa incluso mientras patinaba.

Obtuvo su mejor puntuación de la temporada en el programa libre (150.20) y la mejor de su vida en total (226.79) para hacerse con la medalla de oro.

 WU HAO / EFE
Es la última medalla del patinaje artístico en estos Juegos.

WU HAO / EFE
Todas las disciplinas tienen ya sus campeones: Estados Unidos en el evento por equipos, Laurence Fournier Beaudry y Guillaume Cizeron en danza sobre hielo.

 WU HAO / EFE
Mikhail Shaidorov en individual masculino, Riku Miura y Ryuichi Kihara en parejas y, ahora, Alysa Liu en individual femenino.

La estadounidense Alysa Liu celebra tras conquistar la medalla de oro en el patinaje artístico femenino de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, donde firmó una puntuación total de 226.79.
Con una actuación sólida en el programa libre, Alysa Liu ejecutó siete saltos —tres en la segunda mitad— que le permitieron lograr su mejor marca de la temporada y asegurar el primer lugar del podio.
La japonesa Kaori Sakamoto obtuvo la medalla de plata con 224.90 puntos, manteniendo una cerrada competencia por el oro en la final del patinaje artístico femenino.
El podio lo completó la también japonesa Ami Nakai, quien alcanzó 219.16 puntos y se colgó el bronce en una final marcada por el alto nivel técnico.
Pero la impecable rutina de la estadounidense la hizo ganadora de la medalla de oro.
