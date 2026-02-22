  1. Inicio
Jessica Oseguera, “La Negra”, hija de El Mencho que perfila como posible sucesora del CJNG

Jessica Oseguera, “La Negra”, sería la sucesora como líder del cartel Jalisco Nueva Generación tras que su padre El Mencho fuera abatido

  • Actualizado: 22 de febrero de 2026 a las 17:40
Con la muerte de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, este domingo 22 de febrero inician la interrogantes de quién será el nuevo líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el nombre de su hija Jessica Johanna Oseguera comienza a tomar fuerza.

Foto: Cortesía
Jessica Johanna Oseguera González, conocida como "La Negra", nació en 1987 en California, Estados Unidos, producto de la relación de El Mencjo con Rosalinda González Valencia.

Foto: Cortesía
"La Negra", como es conocida en la organización criminal, estudió mercadotecnia en el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara. Aunque la joven es estadounidense, ha vivido la mayor parte de su vida entre Michoacán, Jalisco y Baja California.

Foto: Cortesía
El nombre de Jessica no solo resuena tras la muerte de su padre, también por su participación directa en el lavado de dinero del CJNG a través de empresas. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sus actividades empresariales figuran en la administración de restaurantes, una marca de tequila y empresas vinculadas al lavado de dinero.

Foto: Cortesía
El 26 de febrero de 2020, Jessica Johanna Oseguera, fue detenida en Washington D.C. cuando asistió a la audiencia de su hermano Ruben Oseguera, alias "El Menchito". Había una orden de arresto en su contra por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

Foto: Cortesía
En marzo de 2021, "La Negra" se declaró culpable y poco tiempo después fue sentenciada a 30 meses de prisión, misma que cumplió en el FCI Dublin en California. Recuperó la libertad en marzo de 2022.

 Foto: Cortesía
En México, Oseguera enfrenta investigaciones por operaciones con recursos de procedencia ilícita. En 2023, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró una cuenta bancaria vinculada a ella y su trabajo en el CJNG.

 Foto: EFE
. "La Negra" está casada con Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias “El Chorro” por ser un líder alto del CJNG. En algún momento se mencionó que él podría ser el sucesor de El Mencho tras su muerte.

Foto: Cortesía
El matrimonio Oseguera–Castillo ha sido identificado como un eje de autoridad en el cartel, articulando intereses familiares, financieros y operativos.

 Foto: Cortesía
El Mencho, uno de los narcos más buscados por México y Estados Unidos, fue abatido este domingo 22 de febrero en Jalisco en un operativo conjunto entre ambas naciones.

Foto: EFE
