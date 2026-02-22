La herencia maldita de El Mencho: ¿Quiénes son los hijos del líder del CJNG?

Tras el abatimiento registrado este domingo 22 de febrero, en contra de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha quedado sin su líder, pero también ha puesto en el foco a su familia, que pasó de recolectar aguacates en Michoacán a gestionar un "imperio" global de drogas. ¿Quiénes son los hijos de El Mencho? A continuación, los detalles.
Nemesio, inició su carrera como "dealer" (distribuidor) en Estados Unidos, por lo que fue deportado hacia su país natal, México. En Tomatlán, procreó tres hijos con Rosalinda González Valencia, conocida como "La Jefa".
El nombre que más resuena en las cortes estadounidenses es el de su hijo mayor, Rubén Oseguera González, alias "El Menchito", considerado por años como el segundo al mando de la organización delictiva del narcotráfico que lideraba su padre. Sin embargo, su destino quedó sellado tras ser sentenciado a cadena perpetua el pasado 7 de marzo de 2025, por ser considerado como un "capo del narcotráfico internacional".
Durante su juicio, la defensa de "El Menchito" intentó matizar su historia, argumentando que fue reclutado por su padre a los 13 años sin tener "otra opción". Sin embargo, el exfiscal Merrick B. Garland fue contundente al señalar que el joven dirigió esfuerzos de asesinato y tortura para inundar a Estados Unidos con fentanilo.
Por otro lado, está Jessica Oseguera González, alias "La Negra". Fue detenida en 2020 por la DEA mientras asistía a una audiencia de su hermano en Washington. Acusada de lavado de dinero y asociación delictuosa, Jessica admitió su culpabilidad un año después.
Pese a los cargos, su madre, "La Jefa", la describió en cartas ante el tribunal como una mujer "responsable, cariñosa y trabajadora", destacando que terminó sus estudios universitarios incluso estando embarazada. Tras cumplir una sentencia de 30 meses en California, recuperó su libertad en marzo de 2022, manteniéndose desde entonces con un perfil bajo.
La hija menor de El Mencho es Laisha Michelle Oseguera González, nacida en 2001. A diferencia de sus hermanos, su nombre saltó a los titulares no por transacciones financieras, sino por acciones directas contra el Estado. En 2021, fue señalada de orquestar el secuestro de dos elementos de la Semar junto a su pareja sentimental
Aquel episodio, que buscaba presionar a las autoridades para que liberaran a su madre, marcó a Laisha como una figura operativa dentro del entorno familiar. Aunque los militares fueron liberados, su nombre quedó grabado en las listas de objetivos prioritarios del gobierno federal, siendo la única de los tres hermanos que está en libertad al momento de la muerte de su padre durante este domingo.
"El Mencho", que en su juventud fue deportado de EE UU tras intentar construir una red de clientes, logró lo que pocos: transformar un grupo local como el Cártel del Milenio en una maquinaria capaz de desafiar al Cártel de Sinaloa y exportar toneladas de metanfetamina.
Sin embargo, el costo de ese "imperio" ha sido la desintegración de su propio núcleo.
Mientras que El Mencho perdió la vida en el potente operativo federal en Tapalpa, su hijo mayor enfrenta una vida tras las rejas y sus hijas lidian con el pasado escabroso de toda la familia.
Tras la muerte del capo de la droga, el CJNG quedaría sin su cabeza, pero con líderes que podrían convertirse en sus próximos sucesores.