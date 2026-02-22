600 agentes resguardan este domingo el clásico Olimpia y Motagua

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional de Honduras anunció un amplio dispositivo de seguridad para el clásico capitalino que disputarán el Olimpia y el Motagua en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, con el objetivo de garantizar la tranquilidad de los aficionados antes, durante y después del encuentro.
En total, son 600 funcionarios policiales los que están asignados a labores preventivas y operativas en el evento deportivo. El despliegue busca mantener el orden público y prevenir incidentes en uno de los partidos de mayor rivalidad del fútbol hondureño.
Como parte del plan, las autoridades instalaron siete anillos de seguridad distribuidos dentro y en los alrededores del recinto deportivo. Además, se habilitó un anillo adicional en los principales accesos a la capital, donde se realizarán cierres estratégicos en puntos cercanos al estadio para controlar el flujo vehicular y peatonal.
Según informaron las autoridades, estas acciones permitirán supervisar el ingreso de los aficionados, evitar disturbios y garantizar que el desarrollo del encuentro se lleve a cabo en un ambiente seguro.
La Policía recordó que está estrictamente prohibido ingresar armas de fuego, objetos punzocortantes, pólvora, dispositivos láser, envases de vidrio o plástico y cualquier objeto contundente que pueda poner en riesgo la integridad de los asistentes.
Asimismo, se confirmó que no se permitirá el ingreso de la barra del equipo visitante como medida preventiva para evitar enfrentamientos entre aficionados y reducir riesgos dentro y fuera del estadio.
Durante el ingreso, los agentes realizan registros a los asistentes para verificar que no porten objetos prohibidos. Las inspecciones, según indicaron, se efectuarán bajo protocolos de respeto a los derechos humanos y trato adecuado a la ciudadanía.
El operativo también incluye unidades especializadas en prevención, reacción inmediata, patrullaje motorizado y control vial, además de personal médico de apoyo. Las autoridades mantendrán vigilancia permanente en graderías, accesos y sectores estratégicos del estadio para responder de forma oportuna ante cualquier eventualidad.