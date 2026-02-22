600 agentes resguardan este domingo el clásico Olimpia y Motagua

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional de Honduras anunció un amplio dispositivo de seguridad para el clásico capitalino que disputarán el Olimpia y el Motagua en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, con el objetivo de garantizar la tranquilidad de los aficionados antes, durante y después del encuentro.

En total, son 600 funcionarios policiales los que están asignados a labores preventivas y operativas en el evento deportivo. El despliegue busca mantener el orden público y prevenir incidentes en uno de los partidos de mayor rivalidad del fútbol hondureño.

Como parte del plan, las autoridades instalaron siete anillos de seguridad distribuidos dentro y en los alrededores del recinto deportivo. Además, se habilitó un anillo adicional en los principales accesos a la capital, donde se realizarán cierres estratégicos en puntos cercanos al estadio para controlar el flujo vehicular y peatonal.