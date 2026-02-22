Liga MX suspende partidos por disturbios y bloqueos tras muerte de "El Mencho"

Jalisco, México.- La Secretaría de la Defensa Nacional de México confirmó el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo realizado en Tapalpa, Jalisco (oeste), con apoyo de autoridades estadounidenses. Alias El Mencho fue abatido durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco. Oseguera Cervantes, de 56 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

Debido a esta noticia que ha generado caos en gran parte del territorio mexicano, más en Guadalajara, la Liga MX anunció que el partido entre el Querétaro y Juárez ha sido pospuesto. “Liga MX informa que el partido entre los Clubes Querétaro y FC Juárez, correspondiente a la jornada 7 del Torneo Clausura 2026, a disputarse el día de hoy a las 19:00 horas en el Estadio. La Corregidora, será reprogramado con fecha y hora por definir”.