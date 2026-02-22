Liga MX suspende partidos por disturbios y bloqueos tras muerte de "El Mencho"

Jalisco, México.- La Secretaría de la Defensa Nacional de México confirmó el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo realizado en Tapalpa, Jalisco (oeste), con apoyo de autoridades estadounidenses.
Alias El Mencho fue abatido durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco. Oseguera Cervantes, de 56 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.
Debido a esta noticia que ha generado caos en gran parte del territorio mexicano, más en Guadalajara, la Liga MX anunció que el partido entre el Querétaro y Juárez ha sido pospuesto.
“Liga MX informa que el partido entre los Clubes Querétaro y FC Juárez, correspondiente a la jornada 7 del Torneo Clausura 2026, a disputarse el día de hoy a las 19:00 horas en el Estadio. La Corregidora, será reprogramado con fecha y hora por definir”.
Mientras que el choque entre los Pumas UNAM contra el Monterrey que está programado para que de inicio a las 5:00 de la tarde, hasta el momento continúa tal y como estaba agendado hasta un nuevo aviso.
El fútbol femenido también se ha visto afectado por todos los diturbios ocurridos en varias zonas mexicanas. El clásico entre Chivas y América tendrá que esperar un nuevo día y hora. Todo indica que sería este lunes 23 de febrero.
Por otra parte, el juego entre Jaiba Brava y Correcaminos por la jornada 7 ha sido cancelado para este día y ahora se espera una nueva fecha para que se dispute.