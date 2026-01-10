¿Quiénes son los latinos nominados a los Golden Globes 2026?

El mexicano Diego Luna es uno de los actores que podrían poner a los latinos en alto durante la entrega de premios de los Golden Globes de este domingo 11 de enero por su actuación en Andor.
Luna, un actor y productor nacido en Toluca de Laredo el 29 de diciembre de 1979, está compitiendo en la categoría Mejor Actor de Televisión - Drama. Compite contra Sterling K. Brown, por Paradise; Gary Oldman, por Slow Horses; Mark Ruffalo, por Task; Adam Scott, por Severance; y Noah Wyle, por The Pitt.
Benicio del Toro compite como Mejor Actor de Reparto - Película por One Battle After Another. En esta categoría también participan Jacob Elordi, por Frankenstein; Paul Mescal, por Hamnet; Sean Penn, por One Battle After Another; Adam Sandler, por Jay Kelly; y Stellan Skarsgard, por Sentimental Value.
Benicio nació el 19 de febrero de 1967 en Santurce, Puerto Rico. Es reconocido por su icónico papel en la película Traffic.
La adaptación de Frankenstein le dio una nominación más a un premio al mexicano Guillermo del Toro, quien competirá por el premio a mejor director con Paul Thomas Anderson, Chloé Zhao, Ryan Coogler, Joachim Trier ('Sentimental Value') y Jafar Panahi ('It Was Just An Accident'.
Del Toro nació en Guadalajara, Jalisco, México, en 1964, y comenzó a filmar desde que era un adolescente. Guillermo ha sido un multipremiado diretor. Su primer Globo de Oro fue en 2018 por la película "La forma del agua" y en 2023 recibió el premio a la Mejor Película Animada por Pinocho.
El actor Wagner Moura compite en la categoría de Mejor Actor por la película de drama The Secret Agent. De ganar, este sería su primer Globo de Oro.
Wagner Moura es actor, director y cineasta brasileño. Fue mundialmente conocido por interpretar a Pablo Escobar en la serie Narcos de Netflix. Nació el 27 de junio de 1976 en Salvado, Bahía, en Brasil.
Oscar Isaac está siendo reconocido por su trabajo en Frankenstein en la categoría de Mejor Actor. De llevarse el premio este sería su segundo Globo de Oro.
Oscar Isaac es de origen guatemalteco, nació el 9 de marzo de 1979. Es reconocido por sus papeles en Star Wars, Inside Llewyn Davos, El año más violento, Ex Machina, Moon Knight,