¿Quiénes son los latinos nominados a los Golden Globes 2026?

Mejor Actor y Mejor Director son las categorías que se están disputando estos famosos del cine latinoamericano en la 83 ceremonia de los Golden Globes

  • Actualizado: 10 de enero de 2026 a las 12:33
1 de 10

El mexicano Diego Luna es uno de los actores que podrían poner a los latinos en alto durante la entrega de premios de los Golden Globes de este domingo 11 de enero por su actuación en Andor.

Foto: Disney+
2 de 10

Luna, un actor y productor nacido en Toluca de Laredo el 29 de diciembre de 1979, está compitiendo en la categoría Mejor Actor de Televisión - Drama. Compite contra Sterling K. Brown, por Paradise; Gary Oldman, por Slow Horses; Mark Ruffalo, por Task; Adam Scott, por Severance; y Noah Wyle, por The Pitt.

 Foto: EFE
3 de 10

Benicio del Toro compite como Mejor Actor de Reparto - Película por One Battle After Another. En esta categoría también participan Jacob Elordi, por Frankenstein; Paul Mescal, por Hamnet; Sean Penn, por One Battle After Another; Adam Sandler, por Jay Kelly; y Stellan Skarsgard, por Sentimental Value.

 Foto: Warner Bros
4 de 10

Benicio nació el 19 de febrero de 1967 en Santurce, Puerto Rico. Es reconocido por su icónico papel en la película Traffic.

 Foto: EFE
5 de 10

La adaptación de Frankenstein le dio una nominación más a un premio al mexicano Guillermo del Toro, quien competirá por el premio a mejor director con Paul Thomas Anderson, Chloé Zhao, Ryan Coogler, Joachim Trier ('Sentimental Value') y Jafar Panahi ('It Was Just An Accident'.

Foto: EFE
6 de 10

Del Toro nació en Guadalajara, Jalisco, México, en 1964, y comenzó a filmar desde que era un adolescente. Guillermo ha sido un multipremiado diretor. Su primer Globo de Oro fue en 2018 por la película "La forma del agua" y en 2023 recibió el premio a la Mejor Película Animada por Pinocho.

Foto: Instagram/@gdtreal
7 de 10

El actor Wagner Moura compite en la categoría de Mejor Actor por la película de drama The Secret Agent. De ganar, este sería su primer Globo de Oro.

 Foto: Cortesía Neon
8 de 10

Wagner Moura es actor, director y cineasta brasileño. Fue mundialmente conocido por interpretar a Pablo Escobar en la serie Narcos de Netflix. Nació el 27 de junio de 1976 en Salvado, Bahía, en Brasil.

 Foto: Instagram/@wagnermoura_brasil
9 de 10

Oscar Isaac está siendo reconocido por su trabajo en Frankenstein en la categoría de Mejor Actor. De llevarse el premio este sería su segundo Globo de Oro.

Foto: EFE
10 de 10

Oscar Isaac es de origen guatemalteco, nació el 9 de marzo de 1979. Es reconocido por sus papeles en Star Wars, Inside Llewyn Davos, El año más violento, Ex Machina, Moon Knight,

Foto: EFE
