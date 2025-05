Hugo Noé Pino responde a denuncia de Maribel Espinoza: “No tiene base legal”

“Soy el candidato con mayor número de votación en Francisco Morazán, y me hacen objeto de acusaciones que son claramente de naturaleza política”, manifestó Pino al ser consultado por medios de comunicación.

Añadió que, en su criterio, la denuncia no tiene sustento jurídico.

“Se está hablando de abuso de autoridad porque no se le cedió la palabra en un momento determinado. Ustedes, que son cronistas parlamentarios, saben cuántas veces sucede eso en el Congreso. Me queda claro que no hay base legal”, afirmó.

"Enfrentaré la ley como cualquier ciudadano"

Pino aseguró que, de ser citado por el Ministerio Público, responderá al llamado sin inconvenientes.

“Toda persona tiene derecho a presentar denuncias, y si esa ha sido su decisión, está en toda su libertad. Yo no tengo problema con eso. Como ciudadano, enfrentaré la justicia y la ley sin ningún reparo”, declaró.