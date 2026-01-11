  1. Inicio
Los peor vestidos de los Golden Globes 2026: ¡Fracasaron en el intento!

Algunos dejaron mucho que desear en la alfombra de los Golden Globes. No todos los looks lograron capturar la elegancia esperada en una noche tan importante para el cine y la televisión

  • Actualizado: 11 de enero de 2026 a las 19:47
1 de 12

Aquí un recuento de los peor vestidos de la noche, aquellas elecciones que se llevaron más críticas que aplausos.

 Fotos: EFE.
2 de 12

Pese a que llegó temprano, la actriz y cantante canadiense Piper Curda no pasó la prueba.

 Foto: EFE.
3 de 12

Aunque el vestido de Maura Higgins fue muy bien comentado, la capa que usó sobre él no fue del agrado de todos.

Foto: EFE.
4 de 12

La joven actriz Chase Infiniti se arriesgó en este modelo platinado y negro que recibió críticas mixtas.

 Foto: EFE.
5 de 12

Fiel a su estilo irreverente pero demasiado arriesgada para una ceremonia de esta magnitud, la cantante y rapera Audrey Nuna.

 Foto: EFE.
6 de 12

A Parker Possey el volumen y el peso de su vestido le costaron la buena postura.

 Foto: EFE.
7 de 12

La actriz estadounidense Odessa A'zion fue duramente criticada no solo por su decisión de atuendo, sino por lo distinto que lucía su rostro en la pasarela.

 Foto: EFE.
8 de 12

Aunque hubo quienes la defendieron, no todos aplaudieron el vientre descubierto de Emma Stone sobre la alfombra roja.

 Foto: EFE.
9 de 12

El actor Ollie Muhl atinó con el color y el corte de su traje, pero el largo de su blazer le acortó demasiada estatura.

 Foto: EFE.
10 de 12

Con un listón morado envolviendo por completo su torso (incluidos sus brazos) posó una siempre polémica Bella Ramsey.

 Foto: EFE.
11 de 12

Demasiado "sencilla" para la ocasión se vio la presentadora de televisión Jeannie Mai.

 Foto: EFE.
12 de 12

Aunque su vestido fue del gusto de muchos, el maquillaje de la actriz Li Jun Li no obtuvo aprobación unánime.

 Foto: EFE.
