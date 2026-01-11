Selena Gomez deslumbra con su look en los Golden Globes 2026

Los Ángeles, Estados Unidos.-Selena Gomez volvió a confirmar que la sofisticación nunca pasa de moda. La actriz y cantante acaparó todas las miradas al llegar a los Golden Globes 2026, celebrados este domingo en el icónico Beverly Hilton.
Con un etéreo diseño de Chanel, que combinó minimalismo, glamour y un toque de fantasía, la exestrella de Disney deslumbró a todos.
Con una falda negra de corte limpio y un imponente escote blanco adornado con plumas, Selena apostó por una silueta que habla por sí sola.
El vestido, de hombros descubiertos, evocó el glamour del viejo Hollywood, una estética que la artista reforzó con ondas suaves en su cabello corto y unos labios rojo intenso que aportaron dramatismo y elegancia.
Optó por dejar las joyas, siendo los únicos protagonistas sus anillos de boda, un detalle sutil pero cargado de significado. A su lado, Benny Blanco hizo su debut oficial como esposo, consolidando uno de los romances más comentados de Hollywood.
El productor musical apostó por un elegante traje negro acompañado de mocasines bordados, logrando un equilibrio perfecto con el estilo refinado de Selena.
Este año, Selena vuelve a estar nominada por su trabajo en Only Murders in the Building, al igual que sus coprotagonistas Steve Martin y Martin Short.