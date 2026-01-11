Selena Gomez deslumbra con su look en los Golden Globes 2026

Los Ángeles, Estados Unidos.-Selena Gomez volvió a confirmar que la sofisticación nunca pasa de moda. La actriz y cantante acaparó todas las miradas al llegar a los Golden Globes 2026, celebrados este domingo en el icónico Beverly Hilton.

Con un etéreo diseño de Chanel, que combinó minimalismo, glamour y un toque de fantasía, la exestrella de Disney deslumbró a todos.

Con una falda negra de corte limpio y un imponente escote blanco adornado con plumas, Selena apostó por una silueta que habla por sí sola.

El vestido, de hombros descubiertos, evocó el glamour del viejo Hollywood, una estética que la artista reforzó con ondas suaves en su cabello corto y unos labios rojo intenso que aportaron dramatismo y elegancia.