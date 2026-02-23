Motagua ante duro rival y Olimpia quiere resurgir: Así se jugará la jornada 8 de Liga Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- La jornada 8 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras se disputará a mitad de semana con cinco compromisos claves que pueden comenzar a marcar el rumbo del campeonato. La fecha estará cargada de duelos atractivos y movimientos importantes tanto en la parte alta como en la zona baja de la tabla. La actividad comenzará el martes 24 de febrero a las 7:00 de la noche, cuando Victoria reciba a Olancho FC en el Estadio Ceibeño. El conjunto ceibeño está urgido de sumar en su pelea por no descender, por lo que el duelo en casa será determinante para sus aspiraciones.

El miércoles 25 de febrero habrá doble cartelera. A las 5:15 PM, Juticalpa FC enfrentará a Motagua en el Estadio Rubén Guifarro. Más tarde, a las 7:30 PM, Olimpia se medirá ante Choloma en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, en un partido donde los visitantes también buscarán puntos vitales para alejarse de la zona de descenso. La jornada continuará el jueves 26 de febrero con otros dos compromisos. A las 5:15 PM, Lobos UPNFM jugará contra Platense en el Estadio Emilio Williams. Posteriormente, a las 7:30 PM, Marathón se enfrentará a Génesis PN en el Estadio General Francisco Morazán. Uno de los datos llamativos de la fecha es que Marathón cambiará de sede para este compromiso, trasladándose del Estadio Yankel Rosenthal al Morazán, buscando mejores condiciones para recibir a su rival. Además, Real España no tendrá actividad en esta jornada debido a su participación en la Liga de Campeones de la Concacaf, donde enfrentará al Los Ángeles FC este martes.