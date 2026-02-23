  1. Inicio
Equipo de Singapur le arrebató DT a la Selección de Honduras: Así marcha el panorama

El técnico español nacido en Madrid sí fue considerado dentro del abanico de alternativas, pero las conversaciones no avanzaron a un punto decisivo

  23 de febrero de 2026
La FFH deberá analizar más hojas de vida para poder definir quién será el técnico de la Bicolor.

Tegucigalpa, Honduras.- Hace algunas semanas, el nombre de Jesús Casas tomó fuerza como una de las opciones más cercanas para asumir la dirección técnica de la Selección de Honduras; sin embargo, esa vía quedó descartada. Aunque existieron contactos, desde el entorno del estratega se aclaró que nunca estuvo realmente cerca de concretarse su llegada.

El técnico español nacido en Madrid sí fue considerado dentro del abanico de alternativas, pero las conversaciones no avanzaron a un punto decisivo. Con el paso de las semanas, la posibilidad se enfrió y hoy puede darse por cerrada, dejando a Honduras obligada a explorar otros perfiles para el banquillo nacional.

La razón principal del descarte es que Casas ya cerró un nuevo proyecto en el fútbol asiático. El entrenador español firmó con el Lion City Sailors FC, con un vínculo que se extenderá hasta la temporada 2027-2028, lo que imposibilita cualquier negociación con el combinado catracho.

Casas contaba con respaldo interno por su trayectoria, especialmente por haber sido asistente de Luis Enrique en la Selección de España, además de su experiencia como seleccionador principal de la selección de Irak. Ese perfil era bien valorado por Francis Hernández, quien veía con buenos ojos su conocimiento del trabajo en selecciones.

Con este panorama, Honduras deberá enfocar su búsqueda en otros horizontes para definir a su nuevo director técnico. La idea es cerrar el nombramiento a finales de este mes o a inicios de marzo, ya sea bajo la conducción de la Federación de Fútbol de Honduras o mediante una nueva Comisión de Selecciones, según la viabilidad económica del proyecto para el ciclo 2026-2030.

Finalmente, desde el entorno federativo se aclaró que Santi Denia, otro nombre que circuló con fuerza, también quedó descartado. El técnico español tiene como prioridad continuar su carrera en Europa.

La Selección Nacional está por confirmar un partido amistoso en Madrid, España para la fecha FIFA de marzo, específicamente el 31 de ese mes en el estadio Butarque donde juega el Leganés. Según Francis Hernández, Director Deportivo de la FFH, la primera fecha FIFA le servirá al nuevo seleccionador para conocer a los futbolistas.

