Tabla de posiciones del Clausura: Real España se sigue alejando en la cima

San Pedro Sula, Honduras.- Ha dado inicio la séptima jornada del torneo Clausura de la Liga Nacional y se seguirá viendo el mismo club en la cima.
El Real España abrió el telón con el choque ante los Lobos de la UPNFM en la cancha del estadio Francisco Morazán.
Los 'Aurinegros' se impusieron 4-3 contra los 'Universitarios' que nunca se rindieron y casi igualan el partido. La 'Máquina' terminó pidiendo la hora.
Con estre triunfo el Real España llegó a 17 puntos y seguirá como único líder en la tabla de posiciones del torneo Clausura, mientras que la UPNFM queda como octavo.
Tabla de posiciones
Jornada 7
Real España 4-3 UPN
Olancho FC - Marathón
Choloma - Victoria
Platense - Juticalpa
Olimpia - Motagua