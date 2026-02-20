  1. Inicio
Tabla de posiciones del Clausura: Real España se sigue alejando en la cima

El Real España de Jeaustin Campos no desaprovechó su condición de local ante los Lobos de la UPNFM y sigue en la cima

  • Actualizado: 20 de febrero de 2026 a las 20:59
Real España tuvo un gran primer tiempo ante UPN en el Morazán.

 Foto: Neptalí Romero

San Pedro Sula, Honduras.- Ha dado inicio la séptima jornada del torneo Clausura de la Liga Nacional y se seguirá viendo el mismo club en la cima.

El Real España abrió el telón con el choque ante los Lobos de la UPNFM en la cancha del estadio Francisco Morazán.

Los 'Aurinegros' se impusieron 4-3 contra los 'Universitarios' que nunca se rindieron y casi igualan el partido. La 'Máquina' terminó pidiendo la hora.

Con estre triunfo el Real España llegó a 17 puntos y seguirá como único líder en la tabla de posiciones del torneo Clausura, mientras que la UPNFM queda como octavo.

Tabla de posiciones

Jornada 7

Real España 4-3 UPN
Olancho FC - Marathón
Choloma - Victoria
Platense - Juticalpa
Olimpia - Motagua

Gian Carlos Castañeda
Gian Carlos Castañeda
Periodista

Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Publicidad. Periodista deportivo desde el 2013 y en grupo OPSA desde el 2016. Encargado de la sección de Deporte en la página web de Diario El Heraldo.

