  1. Inicio
  2. · Deportes

MLS de Estados Unidos busca comprar al hondureño Nixon Cruz al Real España

Las pláticas entre la MLS y el Real España están muy avanzadas por la compra del futbolista hondureño Nixon Cruz

  • Actualizado: 20 de febrero de 2026 a las 20:27
MLS de Estados Unidos busca comprar al hondureño Nixon Cruz al Real España

Nixon Cruz lleva cuatro goles con la camisa del Real España en la Liga Nacional.

 Foto: Archivo

San Pedro Sula, Honduras.- El Real España está negociando la venta del futbolista Nixon Cruz a un club de la Major League Soccer de los Estados Unidos, en una operación que podría marcar uno de los movimientos más importantes del mercado para la institución aurinegra, según informa Diario Diez.

Las pláticas entre ambas partes comenzaron hace varias semanas y, según se ha conocido, han avanzado por buen puerto. La negociación ha tomado tanta relevancia que está por realizarse una reunión clave en territorio estadounidense entre representantes del jugador y los clubes interesados.

Real España goleaba a UPN y al final terminó pidiendo la hora al árbitro en el Morazán

De concretarse la operación, el talentoso futbolista firmaría la documentación oficial después del compromiso ante Los Ángeles FC, un detalle que refleja lo avanzado de las conversaciones y la intención de cerrar el acuerdo lo antes posible.

Los equipos interesados serían New York Red Bulls y el propio LAFC, dos instituciones con estructuras consolidadas dentro de la MLS y que ven en el hondureño un proyecto de presente y futuro.

Mario Martínez medita retirarse del fútbol, su nueva faceta y las ofertas que rechazó

La operación sería una compra definitiva, lo que representaría un ingreso económico muy importante para Real España, que apostó por el desarrollo del jugador y ahora podría verse beneficiado con una transferencia internacional de peso.

El contrato que se maneja sería de tres a cinco años, aunque no se descarta que en un inicio el futbolista pueda ser enviado a competir en la MLS Next Pro como parte de su proceso de adaptación al fútbol estadounidense y a la dinámica del club que lo fiche.

Un dato relevante es que existe la posibilidad de que el jugador quede amarrado ahora y se incorpore en mayo; sin embargo, fuentes cercanas a la negociación indican que, si todo se concreta, sería para una salida inmediata.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Mario Jafeth Moreno
Mario Jafeth Moreno
Periodista

Licenciado en periodismo, egresado de la UNAH VS y con experiencia en el periodismo deportivos desde 2021. Actualmente laboro para Diario Diez, La Prensa y El Heraldo.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias