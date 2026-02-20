Gobierno podría acceder a $240 millones en apoyo financiero si supera revisiones del FMI

Tegucigalpa, Honduras.- El secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, informó este viernes -20 de febrero- que el Gobierno analiza la posibilidad de unir la cuarta y quinta revisión del programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que permitiría acceder a un apoyo económico de hasta 240 millones de dólares.

Según explicó el funcionario, cada revisión aprobada por el organismo representaría un desembolso cercano a 120 millones de dólares, siempre que el país cumpla con los indicadores cuantitativos y cualitativos establecidos.

Hércules detalló que el tema del traslape de gobiernos dentro del programa fue abordado con la misión del FMI, un esquema que no es habitual, pero que la actual administración decidió asumir como parte de su estrategia económica.