Gobierno podría acceder a $240 millones en apoyo financiero si supera revisiones del FMI

Tegucigalpa, Honduras.- El secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, informó este viernes -20 de febrero- que el Gobierno analiza la posibilidad de unir la cuarta y quinta revisión del programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que permitiría acceder a un apoyo económico de hasta 240 millones de dólares.
Según explicó el funcionario, cada revisión aprobada por el organismo representaría un desembolso cercano a 120 millones de dólares, siempre que el país cumpla con los indicadores cuantitativos y cualitativos establecidos.
Hércules detalló que el tema del traslape de gobiernos dentro del programa fue abordado con la misión del FMI, un esquema que no es habitual, pero que la actual administración decidió asumir como parte de su estrategia económica.
El anuncio se dio tras una reunión encabezada por el presidente Nasry Asfura en Casa Presidencial con autoridades del organismo, entre ellas la directora ejecutiva Xiana Méndez Bértolo, el jefe de misión Emilio Fernández y el representante residente Fabiano Rodríguez, junto al Gabinete Económico.
Durante el encuentro, Gobierno y FMI coincidieron en la necesidad de mantener políticas económicas prudentes y avanzar en reformas estructurales para preservar la estabilidad financiera del país.
El organismo destacó que la economía hondureña se mantiene resiliente, con una inflación dentro del rango del Banco Central de Honduras (BCH) y reservas internacionales fortalecidas por el buen desempeño de las exportaciones y las remesas.
Asimismo, se valoraron avances legislativos vinculados al combate al lavado de activos conforme a estándares del GAFI, cuya aprobación será clave para la evaluación prevista en 2026.
En el ámbito monetario, el Banco Central reportó que el proceso de capitalización permitió aumentar la cobertura de reservas sobre pasivos del 6.6% al 9%, reforzando la confianza en los mercados.
El titular de Finanzas subrayó que el Ejecutivo continuará priorizando el ordenamiento de las finanzas públicas y la inversión social.