Falta de nombramiento en la Senaf pone en riesgo el cuidado de unos 4,000 menores

La falta de nombramiento de un titular en la entidad ha impedido la toma de decisiones administrativas, entre ellas la suscripción de convenios que permiten la transferencia de fondos a los 136 centros de internamiento que atienden a esos menores.

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 3,960 niños, niñas y adolescentes que residen en las Residenciales de Cuidado Alternativo, pertenecientes a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia ( SENAF ) están afectados debido a que no se ha nombrado autoridades en esa institución.

“La situación es bastante compleja, ya que no se puede llevar a cabo la firma de convenios, estas instituciones dependen de fondos nacionales y no han podido suplir necesidades básicas como la alimentación”, explicó Daniela Urbina, interventora psicosocial de la Senaf.

De los cerca de 4,000 menores que residen en esos centros, muchos han sido víctimas de abandono, maltrato, violencia o se encuentran en procesos de protección judicial.

Trabajadores del sistema advierten que la falta de recursos no solo compromete la alimentación, sino también otros aspectos esenciales como atención psicológica, insumos básicos, servicios públicos y condiciones dignas de alojamiento.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

Trabajadores del sistema advierten que la falta de recursos no solo compromete la alimentación, sino otros aspectos esenciales como atención psicológica, insumos básicos, servicios públicos y condiciones dignas de alojamiento.

El personal de SENAF hizo un llamado urgente a las autoridades para que se nombre a la brevedad posible a un titular que permita destrabar los procesos administrativos y garantizar la continuidad de los fondos.