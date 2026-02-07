Conadeh urge al Estado a trabajar en políticas públicas orientadas a proteger a la niñez

Tegucigalpa, Honduras.- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) demanda de las autoridades gubernamentales a activar protocolos, políticas públicas y todo lo que genere ambientes protectores para la niñez, tanto en la familia como en la escuela y en la comunidad. En Honduras se estima que el 36.5 por ciento de la total de la población son personas menores de 18 años de edad y se convierten en uno de los sectores más vulnerables en Honduras debido a que, anualmente, más de 25 mil niñas de entre 10 y 18 años resultan embarazadas, más de 15 mil están en situación de calle.

Además, alrededor de 1.2 millones se encuentra fuera del sistema educativo, más de un millón de niñas y niños realizan trabajo infantil y más de 76 mil niñas y niños migrantes, fueron retornados a Honduras procedentes de diferentes países, entre el año 2020 y 2025. Se estima que, entre el 2023 y 2025, unos 550 niños menores de 18 años perdieron la vida de forma violenta en el país, es decir, un promedio de 15 asesinatos de menores al mes, el 73 por ciento de ellos con edades que oscilan entre los 15 y los 18 años, según datos de las autoridades policiales. Ricardo López, Delegado Adjunto del Conadeh, detalló que, el tema de niñez en Honduras, "no ha sido atendido de la mejor manera. Se vuelve normal ver a niños en la calle en situación de mendicidad o junto a sus padres vendiendo en los semáforos, porque no tienen con quién dejarlos".