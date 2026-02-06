Preocupación en México con el Estadio Azteca: ¿estará listo para el Mundial 2026?

Así avanzan los trabajos de remodelación en el Estadio Azteca previo al Mundial 2026.
Actualmente, el Estadio Azteca se encuentra en la última etapa de su proceso de remodelación a menos de dos meses de que se lleve a cabo la reinauguración del inmueble con el partido amistoso entre México y Portugal, sin embargo, el dueño del icónico escenario ha expresado su preocupación por el avance de los trabajos.
Emilio Azcárraga, propietario del Azteca y del América, aseguró que a pesar de los esfuerzos que se han realizado, el escenario no estará al 100% para el partido entre México y Portugal, cuestionando los tiempos en los que se van desarrollando.
“Los constructores dicen que sí (estará listo). Yo no soy experto en construcción. Yo no veo que sus fechas sean las correctas, pero va muy bien. Al principio hubo mucha dificultad, pero ahora todo va mucho en paz. La tercera fase es para siempre, para seguir implementando nuevas cosas”, declaró Azcárraga.
A su vez, el directivo indicó que el proyecto no estará concluido para el Mundial, indicando que tras la realización de la máxima cita futbolística finalizarán con la obra para mejorar la experiencia de los visitantes.
"Esta primera etapa, que termina ahora el 28 de marzo con la reapertura es importante, luego seguir con las obras que falten para la Copa del Mundo y después, porque hay muchas cosas que por la complejidad de la obra no se pueden hacer, por ejemplo el estacionamiento grande, entonces lo tenemos que hacer posterior al Mundial, también un tema de iluminación de columnas que no quedó bien y se hará después”, indicó.
Para el Mundial, el Estadio Azteca recibió mejoras en sus tribunas y la instalación de sistemas tecnológicos avanzados.
Asimismo, al coloso de la capital mexicana se le instaló césped híbrido y un renovado sistema de drenaje con la finalidad de que la casa del Tricolor esté a la altura del torneo.
En la parte tecnológica, el estadio cuenta con pantallas gigantes y un nuevo sistema de iluminación para permitir una optimización de la visibilidad dentro del escenario.
Aunque la estructura principal y la nueva imagen ya están prácticamente listas, aún quedan pendientes la zona de palcos, las áreas de hospitalidad y el sector destinado para la prensa, además de la obtención de la certificación otorgada por la FIFA.
De acuerdo con la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), la obra se encuentra en un 85% y se espera que para el arranque del Mundial el estadio cuente con las mejores condiciones para abrir el telón de la Copa del Mundo con el encuentro entre México y Sudáfrica.