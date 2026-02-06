Preocupación en México con el Estadio Azteca: ¿estará listo para el Mundial 2026?

"Esta primera etapa, que termina ahora el 28 de marzo con la reapertura es importante, luego seguir con las obras que falten para la Copa del Mundo y después, porque hay muchas cosas que por la complejidad de la obra no se pueden hacer, por ejemplo el estacionamiento grande, entonces lo tenemos que hacer posterior al Mundial, también un tema de iluminación de columnas que no quedó bien y se hará después”, indicó.