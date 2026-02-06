¿Cuánto vale Bad Bunny? El récord para el show del medio tiempo del Super Bowl 2026

La elección de Bad Bunny como representante del descanso no ha estado exenta de críticas entre las filas republicanas y conservadoras de la esfera política, que reprochan que su música sea en español. Él también ha mostrado su desacuerdo ante lo que está pasando en EE.UU. en un poderoso discurso en los Grammy el pasado domingo: "No somos salvajes no somos animales somos humanos y somos americanos", dijo tras recoger el galardón a mejor álbum de música urbana.