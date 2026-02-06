Las buenas noticias del Olimpia previo a choque contra UPN y América por la Concacaf

El Olimpia afina todos los detalles, se le vienen dos partidos claves, primero en por el torneo Clausura y luego por la Copa de Campeones de la Concacaf
El Olimpia entrenó en su casa pensando en lo que se les viene en los próximos días, tanto como en Liga Nacional y Copa de Campeones de Concacaf.
Olimpia visita este sábado a los Lobos de la UPNFM por la cuarta fecha del torneo Clausura de la Liga Nacional.
Pero no solo eso, el martes empaca maletas para viajar a México donde se medirá contra el América por la vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf. Van en desventaja 1-2.
El portero Onan Rodríguez ya se encuentra listo y podría realizar su debut con la camisa del Olimpia ante los Lobos de la UPNFM y así que Erick Menjívar tenga un descanso.
El Olimpia podría realizar una rotación en su equipo titular para este encuentro ante lo Lobos de la UPNFM. Santiago Ramírez podría ser titular, quien empieza a sumar minutos.
Olimpia tiene una semana complicada, donde de no sacar el resultado deseado ante los Lobos se estaría alejando de la cima de la tabla.
Por otra parte, en México no puede fallar ante un peligroso América que tampoco quiere ser eliminado, siendo uno de los equipos favoritos a llevarse el torneo.
Michaell Chirinos fue visto cerca de sus compañeros pero todavía sigue recuperándose de su lesión.
Olimpia realizó diferentes trabajos este viernes para luego enfocarse en lo que será el partido contra los universitarios.
Michaell Chirinos entrenó por separado, sigue fortaleciendo su zona afectada en sus músculos de la pierna.
El Olimpia no ha tenido el arranque de torneo que deseaba, podría ser eliminado de Copa de Campeones de la Concacaf.